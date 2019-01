Hauptversammlung Sorgen um die Liedertafel

Ehingen / ah

„Wir hatten solche Probleme schon einmal“, sagt Heinz Fischer als Vorsitzender zu der Tatsache, dass es in Ehingens ältestem Verein, der Liedertafel, wieder mal ums Fortbestehen geht. In der Singstunde heute Abend stimmen die 24 Sänger darüber ab, ob sie dem Wunsch ihres Chorleiters Alexander Lotz folgen und sich statt mittwochs künftig immer freitags treffen, was Voraussetzung wäre, um gemeinsam weitermachen zu können. Und bei der Hauptversammlung eine Woche später am 16. Januar im Brauereigasthof Schwanen geht es dann mit den passiven Mitgliedern ebenfalls um die Zukunft des 1832 als Männerchor gegründeten Vereins.

Fischer, 2008 zum Vorsitzenden gewählt, hat die Vereinsgeschäfte schon 2007 übernommen, als Wolf-Rüdiger Stummer unerwartet zurückgetreten war. Aus dieser Zeit kennt Fischer die Sorge um den Fortbestand eines Vereins, der mit sechs Ehrenmitgliedern, 70 passiven und 24 aktiven Mitgliedern zwar auf dem Papier ganz gut dasteht und mit seinem Männer-, Frauen- und gemischten Chor auch viel Anerkennung erhält, aber gemeinsam immer älter wird und kaum Neuzugänge hat. Die aber wären wichtig für den Verein, der „das Liedgut in seiner ganzen Bandbreite als eines unserer wichtigsten Kulturgüter“ pflegen und entwickeln will. Einmal in der Woche treffen sich die Sängerinnen und Sänger im Singsaal der Michel- Buck-Schule und singen Volkslieder, Lieder aus Musicals und Operetten, klassische Chorlieder der Romantik, Schlager und Oldtimer aus den 20er und 40er Jahren, aber auch sakrale Chorliteratur.

„Totgesagte leben länger“, tröstet sich Heinz Fischer mit Erfahrungen, die er gemacht hat, und hofft auf Effekte wie vor zwei Jahren beim Konzert im Krankenhaus: Da kam eine neue Sängerin dazu, hat Schwung gebracht und auch die Homepage überarbeitet:

www.liedertafel-ehingen.de