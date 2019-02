Wetter Sonne mit Pullover und Sonnencreme genießen

swp

Neun, zehn, elf und dann zurück auf zehn, so lautet die Vorhersage für die Tageshöchstwerte am Thermometer für Freitag, Samstag, Sonntag und Montag in und um Ehingen. Unabhängig davon, dass es zu Wochenbeginn wieder kühler wird, sollte trotz des vermutlich wolkenlosen Himmels (den die Vorhersage ebenso prognostiziert) auf zu leichte Bekleidung verzichtet werden. Schließlich dauert der Winter noch gut einen Monat und Bilder mit reichlich Raureif, wie das obrige, das unser Fotograf Herbert Geiger auf einem Feldweg von Ehingen nach Heufelden oberhalb des Schützenhauses geschossen hat, gehören so bald nicht der Vergangenheit an. Wir raten: Sonne genießen, aber Pullover und Sonnencreme nicht vergessen.