Architektur Sondernach hat eine neue Brücke

Sondernach / ben

Die Sondernacher haben ihre Schulbrücke wieder. Am Montag haben die Mitarbeiter des Schelklinger Bauhofs die neue Holzbrücke über die Sondernach installiert. Zuvor hatten sie das Bauwerk den Winter über in der Bauhofwerkstatt gefertigt. Dabei haben sie hervorragende Arbeit geleistet, lobt Ortsvorsteherin Doris Holzschuh. Denn die kleine Brücke ist äußerst hübsch geworden, sie schmücke den kleinen Ort. 8000 Euro sind für das Bauwerk im Haushalt der Stadt vorgesehen. Die Sondernacher sind froh, dass sie die kleine Brücke wieder haben. „Es ist einfach Tradition, dass es die Brücke gibt“, sagt Doris Holzschuh.

Früherer Weg zum Pausenhof

Etliche Monate hatte es an dieser Stelle gar keinen Übergang über die Sondernach mehr gegeben, zuvor hatte jahrelang ein Gerüst als provisorischer Übergang gedient. Die alte Schulbrücke musste schon vor längerer Zeit aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Die Schulbrücke in Sondernach heißt übrigens so, weil die Schulkinder früher von der Schule über die Brücke zur unterhalb gelegenen Wiese und damit auf ihren Pausenhof liefen, berichtet Doris Holzschuh.

Heute ist die Brücke eine oft genutzte Abkürzung für die Anwohner – und wird beim Rehessen, der jährlich gut besuchten Veranstaltung im Ort, von vielen Gästen benutzt. Das Fundament der Brücke hat Bauunternehmer Armin Bronner an einem der milderen Tage dieses Jahres gebaut.