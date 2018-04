Unternehmen Smarter Treff in Schelklingen

Schelklingen / Renate Emmenlauer

Die Schelklinger Firma Strobl geht in Kooperation mit dem Gewerbeverein neue Wege. 17 Firmen, Betriebe und Institutionen sowie vier Künstler präsentieren sich am kommenden Sonntag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr beim „Smart Treff“ auf dem Gelände der Elektrotechnik-Firma in der Bahnhofstraße 25/1. Der erste „Smart Treff – Kluger Treff“ bietet laut Unternehmer Michael Strobl, der auch Vorsitzender des Gewerbevereins ist, die ideale Möglichkeit für die Firmen, sich auch außerhalb der Schelklinger Einkaufsnacht und der Leistungsschau präsentieren zu können. „Gerade jetzt im Frühjahr herrscht allgemein Aufbruchstimmung. Man will sein Häusle wieder in Schuss bringen oder den Garten umgestalten“, sagt Strobl.

Smarthome bei Strobl

Auch die Firmen-Gruppe Strobl selbst mit derzeit rund 70 Mitarbeitern gewährt Einblick in ihre Leistungen. Mit im Boot bei der kleinen Schau sind neben Elektrotechnik Strobl und den weiteren Firmen Schaltanlagenbau Strobl, MSR Gebäudetechnik, Best IT auch die Schreinerei Ute Heimberger aus Schmiechen mit Holzmöbeln, Kästle Gartengestaltung und Landschaftsbau, Stefan Schulz Sanitärinstallationen, Müllner Treppen und Grabmale, MR Immobilien und die AOK. Architekt Ralf Burger informiert über seine aktuellen Bauprojekte, Versicherungsmakler Heinz Schwer gibt Tipps zur richtigen Vorsorge im Alter und Raumausstatter Heiner Hirning ist mit Trends zum „Schöner Wohnen“ vor Ort.

Sowohl Ralf Burger, Heinz Schwer und Heiner Hirning als auch die angehende Kunststudentin Nicole Vielland bereichern den „Smart Treff“ mit einer Bilderausstellung. Zudem liefert der Sport X Athletic Club aus Ehingen eine Muay Thai-Kampfsportvorführung (15 Uhr) sowie einen Fitnesstanz namens BodyX Hit (15.30 Uhr). Bewirtet wird von der Metzgerei Boos, dem Restaurant „Vis à Vis“ und Harry Reichert. Die Sprösslinge finden in einer Mal- und Bastelecke Spielmöglichkeiten.

Info Parkplätze gibt es auch beim Außenlager von Elektrotechnik Strobl in der Konradistraße 19.