Kunst Skulpturen verbinden Orte

Ehingen/Oberdischingen / Andreas Hacker

Es ist ein Kunstprojekt, das es so in Oberschwaben noch nicht gegeben hat: Vom 25. Mai an will der in Ravensburg geborene und in Frankreich lebende Stahlbildhauer Robert Schad in mehr als 30 Orten für eine gewisse Zeit (bis zum 30. November) 50 großformatige Skulpturen aufstellen. Auch im Raum Ehingen und Munderkingen: Von der Festwiese auf dem Bussen und der Donauinsel in Riedlingen führt das Skulpturenprojekt in den Park der Klosteranlage Obermarchtal und über Schloss Mochental in die Herrengasse in Oberdischingen. Vor Schloss Mochental stellt Robert Schad eine Großskulptur auf und in der dortigen Galerie von Ewald Schrade wird es im Hubertussaal eine Einzelausstellung mit kleineren Skulpturen Schads geben.

Bei der Vorstellung des Projekts gestern in Bad Saulgau haben Schad und Meike Gatermann von der betreuenden Kultur- Agentur die Ziele beschrieben. Ob auf der keltischen Heuneburg, bei der barocken Klosteranlage Ochsenhausen oder am Ufer des Bodensees – an geschichtlich und landschaftlich bedeutenden Orten im Oberland soll es zu einem Dialog zwischen Kunst, Natur und Architektur kommen. „Meine Skulpturen aus rostrotem massivem Vierkantstahl ziehen sich wie ein roter Faden durchs Land und bringen die unterschiedlichsten Orte in Verbindung“, erklärt Schad, der sich schon zuvor an große Dimensionen herangewagt hat: 2016 in der Bretagne mit einem 300 km langen Parcours mit 50 Werken, 2017 das Skulpturenprojekt Percurso Lusitano mit über 20 Ausstellungsorten in Portugal und 2018 im grenzüberschreitenden Projekt Deux Villes mit den Städten Metz und Saarlouis. Jetzt realisiert er erstmals ein derartiges Skulpturenprojekt in seinem Heimatland; Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Schirmherrschaft übernommen.

Das Kunstprojekt wird von einem Förderverein organisiert, der auch das Begleitprogramm mit Lesungen, Aktionen und Künst­lergesprächen koordiniert.