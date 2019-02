Ortschaftsrat Sitzung Ortschaftsrat

Hausen ob Urspring / SWP

Der Fahrplanwechsel im Dezember sorgt für erhebliche Probleme bei der Schülerbeförderung und der Abstimmung mit Anschlusszügen in Richtung Blaubeuren und Ehingen. Das beschäftigte die Ortschaftsräte in Hausen ob Urspring. Es konnte erreicht werden, dass der Bus morgens wieder zur ersten Schulstunde zur alten Zeit fährt, und nicht wie geplant später, berichtete Ortsvorsteher Jürgen Glökler. Nachmittags gibt es immer noch das Problem, dass die Busfahrer auf den Zug am Bahnhof warten sollten, um erst dann nach Hausen zu fahren. Nach dem neuen Plan fahren aber sie früher ab, die Kinder sehen nur noch die Rücklichter des Busses, berichtet Glökler. Trotz Anweisung warten die Fahrer nicht immer. Deshalb müsse auch hier der Fahrplan angepasst werden. Einem Baugesuch für die Panoramastraße 1 stimmten die Räte geschlossen zu. Genehmigt wurde auch die Befreiung vom Bebauungsplan für eine Traufhöhe von 4 Metern statt 3,50 Metern. Zur Begründung: Der Bebauungsplan „Südlicher Ortsrand II“ stamme von 1981, in den letzten 38 Jahre habe sich in der Energie-Bauweise vieles verändert. Ortsvorsteher Glökler freute sich über das Baugesuch der jungen Leute. Ortschaftsrat Baumeister begrüßte ebenfalls den Bau. Bei der Sitzung ehrte das Gremium Christine Vöhringer. Sie ist seit 25 Jahren Reinigungskraft für das Dorfzentrum, sorgt also in Ortsverwaltung, Kindergarten und Veranstaltungsraum für Sauberkeit. Ortsvorsteher Glökler dankte ihr für ihre stets gewissenhafte Arbeit. Sie bekam Urkunden über ihr Dienst- und Betriebsjubiläum sowie Geschenke.