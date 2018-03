Gemeinderat – kurz Sitzung Gemeinderat

Grundsheim / SWP

Grundsheims Bürgermeister Uwe Handgrätinger hat in der jüngsten Sitzung die langjährige Amtsbotin Margarete Pöschl verabschiedet. Sie wurde kürzlich 80 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag hatte er die Glückwünsche der Gemeinde überbracht und bedankte sich dabei auch mit einem Geschenkkorb für die geleistete Arbeit.

Kindertagespflege ab April

Mit einer ersten Abschlagszahlung in Höhe von 4000 Euro hat die Gemeinde Grundsheim den Weg für die Einrichtung einer Kindertagespflege in der Christoph-von-Schmid-Schule freigemacht. Von April an könne in den Gemeinden Grundsheim, Oberstadion und Unterstadion damit ein zuverlässiges Betreuungsangebot für neun bis zwölf Kleinkinder angeboten werden. Die Kinder werden von zwei qualifizierten Tagesmütter betreut.

Leerrohre werden mit verlegt

Im Zuge der Erdgaserschließung im Gemeindegebiet sollen auch Leerrohre für den späteren Breitbandausbau mit ver­legt werden. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat am Montag gefasst. Außerdem sollen sowohl das Rathausgebäude als auch das Feuerwehrhaus sowohl an die Erdgasleitung angeschlossen als auch mit Telekommunikations-Leerrohren angefahren werden. Pro laufendem Meter Leerrohr rechnet Bürgermeister Uwe Handgrätinger mit Nettokosten von 13,98 Euro. Die Gesamtkosten der Mitverlegung dürften sich damit auf knapp 21 000 Euro belaufen. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben zu.

Neufassung Feuerwehrsatzung

Die derzeit gültige Feuerwehrsatzung der Gemeinde Grundsheim stammt aus dem Jahre 1993. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Satzung neu gefasst und an die heutigen Gegebenheiten angepasst. Grundlage der Neufassung war die Mustersatzung des Gemeindetags.

Feuerwehrführung bestätigt

In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Grunds­heim waren im Februar Armin Buck und Thomas Missel als Feuerwehrkommandant beziehungsweise Stellvertreter wiedergewählt worden. Sie müssen durch den Gemeinderat bestätigt werden. Dieser hatte keine Bedenken und stimmte deshalb einstimmig der Weiterverpflichtung der beiden Männer zu.

Zuschüsse für Straßen

Als Baulastträger der Gemeindeverbindungsstraßen bekommt die Verwaltungsgemein­schaft Munderkingen zur Unterhaltung und zum Ausbau dieser Straßen laufende Zuschüsse vom Land. Auf die Gemeinde Grundsheim entfallen davon im Jahr 2018 insgesamt 5500 Euro. Die Gemeindeverwaltung schlug vor, 3000 Euro für die laufende Unterhaltung, die Erneuerung von Verkehrszeichen und ähnliche Maßnahmen vorzusehen. Die restlichen 2500 Euro sollen der Rücklage für den Unterhalt dieser Straßen zugeführt werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag einstimmig zu.