Vereine Singstunde der Liedertafel jetzt freitags

Ehingen / Von Christina Kirsch

Es ist uns gelungen, nochmals einen gemeinsamen Weg zu gehen“, sagte Heinz Fischer, der Vorsitzende der Liedertafel, am Ende der Jahreshauptversammlung im „Schwanen“. Zuvor hatte eine harmonische Mitgliederversammlung den bisherigen Vorstand komplett per Akklamation einstimmig erneut gewählt und somit eine gute Grundlage für den Fortbestand des 87 Mitglieder starken Vereins gegeben.

In der Liedertafel singen 23 Personen aktiv, vier Ehemalige sind Ehrenmitglieder. Heinz Fischer ging auf die Aktivitäten der Liedertafel ein und berichtete unter anderem von dem Chor-Wochenende in Untermarchtal, vom Chorfestival in Kirchen, von Dorffesten, der Ehinger Chorserenade und vom Zeltgottesdienst in Ehingen. In unvergesslicher Erinnerung blieben der Ferientreff in Mochental und der Jubilarsabend sowie das Adventskonzert.

Seit 40 und 50 Jahren dabei

Ein Diskussionspunkt im Vorfeld war die Verlegung der Singstunde, um es Chorleiter Alexander Lotz weiterhin zu ermöglichen, die Liedertafel zu dirigieren. Deshalb beschlossen die Mitglieder, die Singstunde von Mittwoch auf Freitag zu verlegen. Nach wie vor kann dabei der Singsaal der Michel-Buck-Schule belegt werden. Auch die Uhrzeit bleibt wie gewohnt bei 20 Uhr. Erstmals findet die „neue“ Singstunde am kommenden Freitag, 25. Januar, statt.

Bei den Wahlen wurde erneut Heinz Fischer zum Vorsitzenden, Edeltraud Rommler zur Schriftführerin und Manfred Kocher zum Schatzmeister gewählt. Im Ausschuss sitzen neben den bestätigten Mitgliedern Eva Fischer, Beate Schelkle, Josef Bierer und Manfred Fischer als neue Mitglieder Hannemarie Mantz und Heidi Allmendinger. Beschlossen wurde die Aufnahme der Datenschutzverordnung in die Satzung.

Auch Ehrungen standen an dem Abend an: Josef Bierer und Gisela Reiss erhielten die silberne Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands für 40 Jahre aktives Singen. Gabriele Baur singt seit 50 Jahren aktiv in der Liedertafel. Die Goldene Vereinsehrennadel erhielten Heidi Allmendinger und der nicht anwesende Peter Vaillant. Ein besonderer Dank ging an Susanne Weber, die die Homepage der Liedertafel erneuert hat und pflegt. Gemeinsamer Gesang zwischen den Tagesordnungspunkten belebte die Jahreshauptversammlung.