Glaube Von der Uni zur Ordenstracht: Mit 23 ins Kloster

Untermarchtal / Pia Reiser

Als Studentin tanzte sie die Nächte durch, mit 23 ging sie ins Kloster Warum Schwester Hanna Maria dieses Leben wählte.

Janina Greifzu war eine Studentin wie viele: Sie lernte nur in der Prüfungsphase, ging Skifahren mit Freunden und tanzte die Nächte durch. Doch wenn sie morgens um sieben nach Hause kam, blieb ein Gefühl der Leere zurück. „Und jetzt?“, fragte sie sich dann. Heute ist sie eine der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Untermarchtal und hat das gefunden, was die Leere in ihr füllt: ihr Glaube.

Sie heißt auch nicht mehr Janina, sondern Schwester Hanna Maria. Mit 23 ging sie ins Kloster, direkt nach dem Studium. Heute ist sie 30 und eine der beiden jüngsten Schwestern in Untermarchtal. Aufgewachsen ist sie in einem Dorf in der Thüringer Rhön. Ihre Eltern hatten eine Wirtschaft, deswegen verbrachte sie die Sonntage dort statt in der Kirche, erzählt die aufgeweckte, hübsche Frau. Sie war evangelisch getauft und ging zur Konfirmation, doch Gott und Kirche spielten sonst keine große Rolle. „Ich war viel unterwegs, auf Partys und hatte einen Freund. Da war das für mich einfach nicht so wichtig“, erzählt sie. Doch auch wenn sie Spaß hatte und mit ihrem Freund glücklich war – etwas hat ihr gefehlt.

Was es war, fand sie nach und nach heraus. Unter anderem durch die Taufe ihres Patenkinds in einer katholischen Kirche: „Die Rituale mit Weihwasser und Weihrauch haben mir einen Zugang zum Glauben gegeben. Der Glaube hat mir Sinn gegeben.“ Die evangelische Kirche fand sie dagegen sehr nüchtern.

Als Sanitäterin unterwegs

Mit 18 ging sie zum Studieren nach Stuttgart. Dort lebte sie ein Studentenleben wie viele, reiste, feierte. Und ging in den katholischen Gottesdienst, aber nie zur Kommunion. Bis das nicht mehr genug war. Sie konvertierte. „Der Glaube hat die Leere in mir gefüllt. Der Glaube daran, dass es Größeres gibt als mich selbst.“

Neben ihrem Studium der Wirtschaftswissenschaften arbeitete sie als Sanitäterin für die Malteser. Die Studentin begleitete Krankentransporte, unterhielt sich mit den Menschen auf dem Weg zur Dialyse und zurück. „Im Nachhinein weiß ich: In diesen Begegnungen mit den Menschen bin ich Gott begegnet.“ Mit den Maltesern kam Schwester Hanna Maria auch das erste Mal nach Untermarchtal zum Jugendtag, wie er auch am kommenden Wochenende wieder stattfindet. „Die Schwestern hier hatten so eine ruhige, freundliche Ausstrahlung“, erzählt sie noch heute mit leuchtenden Augen.

Sie entschied sich, über Silvester eine Woche im Kloster zu bleiben. Es war ein besonderer Moment für die junge Frau, als sie um Mitternacht mit den Schwestern in der Kapelle „Großer Gott wir loben dich“ sang. „Das war so eine tiefe Erfahrung, das hat etwas mit mir gemacht.“ Doch die Entscheidung, ins Kloster zu gehen, war noch nicht gefallen. „Ich dachte: Das ist nichts für mich.“

Bis sie es sich schließlich doch vorstellte, den Gedanken zuließ. Von da an machte sich ein Gefühl der Verliebtheit in Schwester Hanna Maria breit. „Ich habe gemerkt, wie Gott mit mir umgegangen ist, wovor er mich alles bewahrt hat. Ich habe Dankbarkeit gespürt und wollte etwas an ihn zurückgeben.“ Wenn sie sich nun überlege, was sie am Ende ihres Lebens erreicht haben möchte, sei das kein eigenes Haus. „Ich möchte Spuren im Herzen von Menschen hinterlassen haben.“

Zu dieser Auffassung passt die soziale Ausrichtung des Ordens in Untermarchtal. Hier kann Schwester Hanna Maria ihr Wissen aus dem Studium einbringen, sie hatte ihren Schwerpunkt auf das Management von sozialen Einrichtungen gelegt. Sie arbeitet in der Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit des Ordens und engagiert sich in der Jugendarbeit. Die Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen macht sie glücklich und ist vielfältig, sagt sie. „Zum Beispiel die Klosterführungen, mal kommt eine Gruppe Juristen, mal eine mit Senioren. Das ist total spannend!“

Dennoch: Keine Familie, keine Kinder zu haben, ist für die 30-Jährige ein Verzicht. Auch heute noch. „Ich liebe Kinder“, betont sie, zu denen ihrer besten Freundin hat sie engen Kontakt. Aber ihr Leben, wie es gerade ist, sei trotzdem stimmig für sie.

Nicht alle ihrer Freunde hießen es gut, dass sie ins Kloster ging. Einige sagten: „Du bist verrückt, du könntest nach dem Studium das große Geld machen.“ Andere fanden es mutig. Ihre Eltern konnten die Entscheidung ihrer Tochter nicht nachvollziehen. Aber sie haben sich nun damit abgefunden, erzählt Hanna Maria. „Sie merken, dass ich glücklich bin.“ Ihr Vater sage inzwischen sogar, dass es ihn mit einem blöden Schwiegersohn schlechter hätte treffen können.

Whats-App im Kloster

Während der ersten drei Jahre hatte die angehende Nonne kaum Kontakt zu Freunden und Familie, musste ihr Handy abgeben. In dieser Zeit, so erklärt sie, prüft man seine Berufung. Sie betete und arbeitete mit den Schwestern und erhielt Unterricht. Währenddessen habe sie auch viel Persönliches verarbeitet. Nach einem Jahr bekam Schwester Hanna Maria ihre Tracht, nach drei Jahren legte sie das Ordensgelübde ab.

Heute hält die Nonne Kontakt zu Freunden und Familie per E-Mail, Telefon und Whats-App. Selbst das Kloster ist keine handyfreie Zone mehr. „Zum Arbeiten brauche ich eines und es erleichtert manches“, sagt Schwester Hanna Maria schmunzelnd. Die Schwestern ihres Konvents organisieren etwa Einkäufe oder anderes über die Whats-App Gruppe „Sisters Only“.

Konvente sind ähnlich wie Wohngemeinschaften, in denen die Schwestern leben. Es gibt verbindlichen Tischzeiten, gemeinsamen Gebete oder Gespräche über die Bibel. Aber die Frauen verbringen die Abende auch mit weltlichen Dingen, schauen Tagesschau oder machen Sport: Training für Bauch, Beine, Po im „Schwesternfit“. Nicht immer verstehen sich alle bestens. „Wir sind Menschen, da menschelt es eben“, erzählt Schwester Hanna Maria. „Aber es ist auch bereichernd, mit so verschiedenen Menschen und den älteren Schwestern zusammen zu leben.“

Wenn Schwester Hanna Maria einmal den Kopf frei bekommen will, spannt sie die Slackline zwischen Bäumen hinter der Kirche, fährt Rad oder joggt. Sport ist für sie nicht nur körperlicher Ausgleich, sondern auch Zeit für sie selbst und Gott. Dabei werde ihr Kopf leer und das Herz gereinigt. „Sport ist auch Gebet“, sagt sie.