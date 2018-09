Verkehr Verkehrssicherheitstag in Ehingen

Ehingen / Christina Kirsch

Der Verkehrssicherheitstag und der ÖPNV-Tag bot den Besuchern in der Innenstadt neben Information auch viel Unterhaltung.

Es gibt in Ehingen Kinder, die erhalten ihr erstes Blitzer-Foto noch bevor sie in die Schule gehen. Sie müssen sich dieses Foto allerdings selber bei der Stadt abholen und bekommen es nicht mit dem Gebührenbescheid zugeschickt. Mehr als 35 Kinder ließen sich beim 30. Verkehrssicherheitstag am Samstag wieder von einem echten Messgerät blitzen.

Allerdings musste der Blitz mit Hand ausgelöst werden, weil das Messgerät erst Geschwindigkeitsüberschreitungen oberhalb von 10 Kilometern pro Stunde misst. Das schafften die meisten Kinder mit den Kettcars und Bobby Cars in der Fußgängerzone kaum. „Heute Nachmittag sind wir dann wieder mit echten Messungen unterwegs“, verriet Michaela Weiss vom Ordnungsamt. „Und wo?“ wollte ein Vater wissen. „Das verrate ich nicht“, bekam er zur Antwort.

Der Verkehrssicherheitstag, der seit Jahren in Kombination mit dem ÖPNV-Tag auf die Möglichkeiten des Nahverkehrs aufmerksam macht, bot in Ehingens Innenstadt wieder eine Menge an Informationen, Spielmöglichkeiten und Unterhaltung. Die Oldies der Stadtkapelle unterhielten die Marktbesucher mit Blasmusik, und die Vertreter der Busunternehmen gaben Auskünfte zu Freizeitbussen, Ausflugstipps und dem Fahrplan.

„Ich werde heute am meisten gefragt, wann der London-Bus fährt“, meinte eine Vertreterin des Busunternehmens Bayer. Der rote Doppeldecker Baujahr 1962 war die Attraktion des Tages und fuhr im Stundentakt abwechselnd die Stadtbuslinien 302 und 304. Die oberen Plätze, von denen man prima den Fußgängern zuwinken konnte, waren am schnellsten besetzt, und mancher lichtete seine ganze Familie vor dem Bus ab. Der Busfahrer Abraham Theodosidis schaukelte mit dem Oldtimer ins Längenfeld und nach Nasgenstadt.

Am ÖPNV-Informationsstand deckten sich die Besucher mit Fahrplänen und Broschüren ein und wollten wissen, wie weit man an dem ÖPNV-Tag kostenlos fahren kann. „Bis Nersingen in der einen Richtung und bis Geislingen in der anderen“, war die Auskunft. Einige Leute nahmen den Tag zum Anlass, einen Ausflug nach Ulm zu unternehmen, aber es gab viele Menschen, die von dem kostenlosen Reisen nichts mitbekommen hatten. Eine Gruppe junger Männer war ganz erstaunt, dass sie im Bus nichts bezahlen müssen. „Und wir haben gerade ein Taxi geordert, um nach Berg in die Brauerei zu fahren“, meinten die Herren, die eine Kiste Leergut mit sich trugen.

Am Informationsstand der Stadt lud Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener zum Reaktionstest mittels Toaster ein. Ein aus dem Toaster hüpfendes Weißbrot musste gefangen werden. „Den Toaster haben wir etwas umgebaut“, bekannte Alexandra Henle von der Bußgeldstelle. Man habe eine Feder kürzen müssen, damit das Toastbrot auch ordentlich hoch springt.

Neben dem Spaßfaktor wurde man bei Alexandra Henle aber auch ernste Anliegen los. Die Angestellte notierte sich die Wünsche der Bürger, die sich an bestimmten Stellen eine Radarfalle wünschten. Vor allem im Rosengarten und in der Adolffstraße bestünde der Wunsch nach Disziplinierung der Autofahrer, stellte Alexandra Henle fest.

Ohne Rücksicht auf Geschwindigkeitsbeschränkungen konnten sich die Kinder mit Pedalos und Rollern auf einem mit Hütchen markierten Bereich austoben. Die Verkehrswacht hatte ihr Kinder-Spielmobil aufgebaut, und vor allem am späten Vormittag probierten sich Jungen und Mädchen an den Geräten aus. Immer wieder interessant ist auch das echte Polizeiauto, in dem die Kinder Platz nehmen durften. „Die Kinder dürfen in das Außenmikrofon sprechen und überprüfen, ob das Blaulicht geht“, meinte Werner Locher vom Referat Prävention des Polizeipräsidium Ulm.

Das Blaulicht funktionierte an dem Tag genau so zuverlässig wie der getunte Toaster und die mobile Geschwindigkeitsmessung. Bepackt mit Malheften, Übersichtsplänen zu Ausflugszielen, Radiergummis und Linealen, schlenderten Väter und Mütter wieder heim.

