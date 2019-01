Gemeinderat Sicherheit liegt Räten am Herzen

Sicherheit liegt Räten am Herzen

Ehingen / Rainer Schäffold

Die Verkehrssicherheit im Ehinger Stadtgebiet war das Hauptthema gestern im Ehinger Gemeinderat unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anfragen“. An erster Stelle die Situation an der Biberacher Straße auf Höhe der Schafmarktstraße. Sowohl Dr. Wolf Brzoska (Freie Wähler) als auch Peter Groß (CDU) monierten einen fehlenden Übergang zum Parkplatz der Michel-Buck-Schule.

Beim Fußverkehrs-Check im vorigen Jahr war dies Thema gewesen, antwortete Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener. Der Karlsruher Verkehrsplaner Johannes Lensch, der damals dabei war, werde der Stadt „etwas vorschlagen“. Eine Querungshilfe an dieser Stelle sei nicht möglich, die Stadt hofft jedoch auf eine Ausnahmegenehmigung; die Entscheidung stehe noch aus.

Keine Möglichkeit sieht Griener hingegen für eine Querungshilfe am Kreuzungsbereich Biberacher Straße/Spitalstraße/Lindenstraße. Die Fußgänger müssten die Übergänge an der Biberacher Straße oder Spitalstraße nutzen, um etwa in die Webergasse zu kommen.

Nicht zuständig sei die Stadt für eine von Rat Brzoska angeregte Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 Stundenkilometern zwischen Schiffberg-Kreisel und Ortsschild am Mühlweg. Die Stadt wünscht sich auch 50 km/h beim Rosengarten-Kreisel, weil auch dort auf der Straße außerorts kein Übergang möglich sei.

Der Vandalismus im Bereich Tränkberg sei nach wie vor ein Thema, antwortete Griener auf die Frage von Katrin Brotbeck (CDU). Erst neulich habe es Feuer in einer Toilette der Tiefgarage gegeben, die Polizei habe die Verursacher jedoch über die dort installierte Kamera ermitteln können. Die Stadt tue, was sie könne, zusammen mit der Polizei.

Dach für Bushaltestelle

Der Zustand der Kleingartenanlage im „Grund“ westlich der Münsinger Straße auf Höhe von Liebherr beschäftigte Alfred Kloker (CDU). Was dort baulich erlaubt sei, fragte er. Die Verwaltung werde es prüfen, erfuhr er. Weiter regte er die Überdachung einer Bushaltestelle in Dettingen an. Sie werde wohl kommen, antwortete Ludwig Griener.

Aktuell habe die Stadt keine Dachflächen mehr für Photovoltaikanlagen, erfuhr Hubert Dangelmaier (Grüne). Christian Walther (Junges Ehingen) erhalte eine Antwort zur Frage nach einem Wasserspielplatz im Berk­acher Grund nachgereicht, versprach OB Alexander Baumann.