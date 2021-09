Wer am Samstag ab dem späten Vormittag in der Riedlinger Straße in Ehingen unterwegs war, wird sich wohl gewundert haben. Was gibt es im alten Schlachthaus Besonderes? Warum stehen die Leute in Zweierreihen Schlange?

Der Grund für den Andrang war schnell ausgemacht: Die Sportfreunde Kirchen und de...