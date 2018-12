Städtebau Seniorenresidenz soll bis Sommer fertig sein

Allmendingen / Julia-Maria Bammes

Die Seniorenresidenz in Allmendingen soll bis zum Sommer fertig sein. Auch am Alten Rathaus ist der Baufortschritt sichtbar.

Es ist eine Baustelle, „an der sich richtig was tut“, sagt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann über die Seniorenresidenz, die in zentraler Lage entsteht.

Es ist ein großes Projekt, das die Gemeinde mit einem Investor umsetzt, und das sowohl 2018 als auch 2019 eines der Prägnantesten sein wird. Die Fenster sind gesetzt, die Fassaden sind verputzt, von außen erweckt die Seniorenresidenz bereits einen fertigen Eindruck. Das Bauprojekt liegt „absolut im Zeitplan“, sagt Teichmann, der sich besonders darüber freut, dass die Tagespflege Erbach in den Komplex miteinziehen wird. Die Tagespflege ist außerdem in Schelklingen vertreten. Das Angebot sei oft eine „Riesenerleichterung“ für die Betroffenen, sagt Teichmann, biete es doch die Möglichkeit, die Menschen, so lange es geht, im eigenen Heim wohnen zu lassen. Aktuell befinden sich zwei der vier geplanten Gebäude im Bau – das eine im Auftrag der Gemeinde, in dem anderen die Wohnungen, die vermarktet werden. Wie Teichmann sagt, rechne er mit einer Fertigstellung im Juni oder Juli. Dann könne auch der Umzug der Bewohner des Bürgerheims wie geplant über die Bühne gehen.

Platz für Heimatgeschichte

Ein weiteres großes Bauprojekt im Ort ist die Sanierung und der Umbau des Alten Rathauses. Bekanntlich soll zum einen dort das Archiv Platz finden sowie ein Raum für den Arbeitskreis Heimatgeschichte, in dem auch Ausstellungen stattfinden können.

Zum anderen entstehen in den oberen Stockwerken zwei Wohnungen. „Das geht wahnsinnig schnell“, sagt der Bürgermeister über die Baustelle. Der neue Dachstuhl wurde gesetzt, demnächst sollen die neuen Dachplatten folgen. Die Arbeiten an dem komplett entkernten Gebäude sollen im Laufe des kommenden Jahres abgeschlossen sein.