Wenn in und um Ehingen die Dämmerung anbricht, schlägt die Stunde von Alexander Hirsch. Der 53-Jährige ist als Geschäftsführer der Firma Trust Management seit nunmehr zwei Jahren verantwortlich für die sogenannte „City-Streife“: Im Auftrag der Stadtverwaltung sind er und seine Kollegen an zwei Abenden pro Woche in der Stadtmitte sowie an beliebten Treffpunkten in der Peripherie unterwegs, um für Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung zu so...