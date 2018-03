Verbände Seit 50 Jahren Mitglied der KAB

Ehingen / Hans Braig

In ihrem gemeinsamen Rückblick berichteten der KAB-Vorsitzende Konrad Neubrand und die Schriftführerin Annerose Neubrand in der Hauptversammlung von den zahlreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Die wichtigsten waren der Vortrag von Regina Rechtsteiner vom Landratsamt über Vorsorge, Betreungsvollmacht und Patientenverfügung, der gelungene Ausflug an den Mittelrhein und die Mosel, der Sortier-Einsatz in der Sammelzentrale Laupheim, die Fotoschau vom Frühjahrsausflug und die Adventsfeier. Außerdem hob der Vorsitzende die Sozialberatung zugunsten Bedürftiger von Frida Müller im Bürgerhaus Oberschaffnei hervor.

Kassierer Berthold Wiedmaier berichtete, dass es unter dem Strich ein Minus von knapp 500 Euro gebe. Präses Roland Gaschler leitete die Wahlen. Der bisherige Vorstand wurde für zwei weitere Jahre gewählt. Nur die Beisitzerin Maria Lehr schied aus privatem Grund aus. Gaschler ehrte auch langjährige Mitglieder: „Frida Stiehle ist seit 50 Jahren Mitglied, das ist ein ganz seltenes Jubiläum.“

Sieben Mitglieder sind der KAB seit 40 Jahren treu, der unvergessene frühere Stadtpfarrer Christoh Keller hatte sie geworben: Paul Diepold, Walter Hermann, Paul Nagl, Konrad Neubrand, Josef Rehm, Franz Scheible und Berthold Wiedmaier. Außerdem wurde Anton Baur für 25 Jahre geehrt. Zusammengerechnet sind es 355 Jahre. Alle Ausgezeichneten bekamen Ehrenurkunde, Ehrennadel und einen Geschenkgutschein.