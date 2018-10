Ausstellung Vernisssage mit Künstler Xianwei Zhu

Ehingen / Christina Kirsch

Landschaften rund um Schloss Mochental malte Xianwei Zhu während seines dortigen Arbeitsaufenthalts. Die Vernissage bereicherte er mit einer Performance.

Begegnet man als Europäer dem chinesischen Künstler Xianwei Zhu, dann fragt man sich als erstes, wie man den Namen ausspricht. Galerist Ewald Schrade, bei dem Xianwei Zhu im Sommer ein Atelier belegt hatte, mühte sich gar nicht erst mit der richtigen Aussprache ab und nannte seinen Gast „Herr Spiegler“. Denn der 47-Jährige ist der 14. Franz-Joseph-Spiegler-Preisträger und wurde bei der Vernissage entsprechend geehrt. Der Preis geht auf den Barockmaler Franz Joseph Spiegler zurück, der die Deckenfresken in der Mochentaler Kapelle gemalt hatte.

Xianwei Zhu (gesprochen chienwei tschu) stellt in dieser Kapelle seine in Mochental entstandenen Bilder aus und antwortet in der Farbgebung teilweise direkt auf die Farben der Deckenfresken und des Altarbildes. Bei der Ausstellungseröffnung führte Dr. Susanne Kaufmann, die Leiterin der SWR Landeskulturredaktion Baden-Württemberg und des Fernseh-Kulturmagazins „Kunscht!“, in die Biographie Xianwei Zhus ein und erläuterte dessen Werk.

Währenddessen bemalte der in Stuttgart und Beijing lebende Künstler eine meterlange Leinwand. Vor allem von oben, auf der Galerie stehend, konnte man sehen, dass sich Xianwei Zhu bei seiner Performance direkt auf den Titel der Ausstellung bezog. Innerhalb von 15 Minuten entstand mit brauner Farbe ein Baum mit ausladender Krone und knorrigen Wurzeln.

„Rückkehr zu den Wurzeln“ ist der Obertitel über die Ausstellung, in der überwiegend die Landschaft rund um Schloss Mochental zu sehen ist. Bei der Performance standen Steine und Wurzeln neben der Leinwand. Auf den durchlöcherten Kalkstein verweisend philosophierte Xianwei Zhu über die Kraft des Wassers und der Wurzeln. Beides sei sehr weich, aber auch sehr stark.

Künstler will im Betrachter Gefühle wecken

Wasser höhle Stein aus und Wurzeln hielten Bäume fest. Es gehe Xiawei Zhu darum, im Betrachter Gefühle zu wecken, meinte die Vernissagerednerin. Dazu gehörten auch Heimatgefühle, die in Anbetracht der Rechtensteiner Brücke, des Donauufers oder des Blauen Steinbruchs aufkommen können.

Aber die Bilder erzählen auch von Einsamkeit und Melancholie. Xianwei Zhu bekennt sich zu den Romantikern und malt oft verlorene Menschen in der Landschaft. Als Hommage an seinen Aufenthalt in Schloss Mochental setzte er ein Medaillon auf den ehemaligen Altar, das die Farben Franz Joseph Spieglers aufnimmt. In der zentralen Mitte prangt Schloss Mochental, umrahmt von Bäumen. Den Vernissagegesprächen konnte man entnehmen, dass diese Widmung an den Hausherrn nicht zu Xianwei Zhus besten Werken gehört. Zu sehr scheint hier die Absicht einer Danksagung durch.

Wenn sich der Maler auf seine chinesischen Wurzeln besinnt und beispielsweise das Gitter einer Brücke mit dem Tuschepinsel malt und wie in der chinesischen Tradition seinen Sujets auch leeren Freiraum gibt, wirkt Xianwei Zhu am überzeugendsten. „Ich lebe seit 20 Jahren in Deutschland und möchte nicht immer nur der Chinese sein“, meinte der Künstler im privaten Gespräch. Er wolle östliche und westliche Traditionen vereinen. Die Ausstellung „Rückkehr zu den Wurzeln“ wirkt in diesem Sinne fast ein wenig entwurzelt.



