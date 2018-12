Weihnachtsgedanken Sehnsucht nach Heil und Frieden

Ehingen / Susanne Richter

Liebe Leserinnen, liebe Leser, an vielen Orten stehen die weihnachtlich geschmückten Tannenbäume, Glitzer oder Lichterketten tauchen vieles in Licht, was sonst im Dunkeln bleibt. Zugleich hüllt es manches ein, was nicht so gerne gesehen und gezeigt wird. Das Licht, aus dem das heilige und unendliche Licht Gottes aufscheint. Und wie sehr sehnen wir uns nach diesem Licht.

Weihnachten bringt uns Jahr für Jahr mit unserer Sehnsucht nach heilem, gelingendem Leben in Berührung. Einem Leben, in dem nicht das Vordergründige zählt, in dem nicht nach Hörensagen abgeurteilt und mit dem ersten Blick das vernichtende Urteil gesprochen wird: „So einer oder so eine bist du also.“ Weihnachten bringt uns mit unserer Sehnsucht nach einem gerechten Leben in Berührung. Einem Leben, in dem auch die Schwächeren und Langsameren eine Chance haben, einem Leben, in dem die Menschen einander ebenbürtig, auf Augenhöhe begegnen, einem Leben, das nicht auf Kosten anderer geführt wird, wo es weder Gewinner noch Verlierer gibt.

Weihnachten erinnert uns an unsere Sehnsucht nach Heil und Frieden, dass alles Zwielichtige und Zweideutige verschwunden sein möge. Vielleicht verspüren wir auch den Wunsch, neu anfangen zu dürfen, frei von quälenden Zweifeln und unbelastet von dunklen Erfahrungen, noch einmal alle Möglichkeiten offen zu haben, gleich einem Kind, gleich diesem Kind in der Krippe – das ist unsere Lebenssehnsucht. Es ist eine Sehnsucht, die sich nicht mit dem Vorfindlichen abgibt, sondern von Hoffnung auf Größeres lebt. Sie lebt von Begegnung mit Gott, die unser Leben verwandelt. Die Sehnsucht wartet auf das Wunder des neuen Lebens.

Die Bibel berichtet uns in einem wunderschönen Gedicht über diese Sehnsucht. Dieses Lied singt uns mitten ins Herz. Es wird ein Mensch kommen, in dem Gottes Geist ganz und ungebrochen da ist. Dieser Mensch hat den Geist der Weisheit, den Geist des Verstandes, den Geist des Rates und den Geist der Stärke. Dieser Mensch verändert die Welt. Er wagt das Neue mitten im Alten. Sein Antlitz sehen wir an Weihnachten in der Krippe. Seine Liebe ist die Kraft, die Menschen verwandelt – aus einem toten Baumstumpf entsteht ein neues Reis des Lebens. Dieser Mensch Jesus ist unser Bruder. Er erinnert uns daran, was wir in Wahrheit sind: Gottes Kinder.

In uns allen will dieses Licht aufleuchten – gerade so wie unser Leben ausschaut, strahlt unser göttliches Licht in diese Welt hinaus, wenn wir uns mit den himmlischen Kräften verbinden. Dieses Licht zeigt uns auch die Schatten dieser Welt, unsere Schatten. Aber es verurteilt nicht, sondern heilt, bringt Frieden in die Wunden dieser Welt. Widersprüchliches kann beieinander sein. Wolf und Lamm, Kalb und Löwe, Kinder und Schlangen – sie alle leben friedlich in einer Welt, machen sich nicht gegenseitig das Lebensrecht streitig.

Unsere Sehnsucht nach Frieden, nach ungebrochener Gemeinschaft ist mit Jesus in Erfüllung gegangen. Seine Liebe ist die Kraft, die in uns ist und uns und die Welt verwandeln kann – aus einem toten Baumstumpf wächst neues Leben. Und doch leben wir noch in einer Welt, die uns wie ein toter Baumstumpf erscheint. Und doch ist allem Augenschein zum Trotz neues Leben aufgebrochen. Mitten im verwundeten Leben spüren wir in unserer Seele, wenn wir uns öffnen, die Kraft dieses neuen Lebens. Klein, leicht zu übersehen, gefährdet zu zerfallen, aber: Es ist da.

Unsere Sehnsucht ist der Anfang einer Veränderung unseres Alltags. Öffnen wir uns dieser Kraft, lassen sie durch uns hindurchfließen und verströmen sie liebevoll, demütig, mutig und voller Hoffnung – versinnbildlicht in diesem Pilz, der aus dem abgestorbenen Baumstumpf wächst und uns an unsere Sehnsucht nach Heilwerden, nach Frieden in dieser Welt, erinnert. Lassen Sie uns dies in unserem eigenen Herzen erfahren. Dann ist Weihnachten. Lichtvolle und friedvolle Weihnachten!