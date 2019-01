Tourismus Sehenswertes im Alb-Donau-Kreis

Gemütliches Beisammenstehen am Alb-Donau-Stand auf der CMT-Messe: Wolfgang Koller (von links) vom Fachdienst Ländlicher Raum im Landratsamt Alb-Donau, Hans Rieger, Bürgermeister in Unterwachingen und Hausen am Bussen, Karl Hauler, Bürgermeister in Rottenacker, Ulrich Ruck, Bürgermeister in Schelklingen, Ehingens-OB Alexander Baumann, Jörg Seibold, Bürgermeister in Blaubeuren, die Abgeordneten Manuel Hagel (CDU) und Martin Rivoir (SPD) , Minister Peter Hauk (CDU), Landrat Heiner Scheffold, Klaus Kaufmann, Bürgermeister in Laichingen, Kreisrätin Marianne Prinzing (Grüne) aus Lonsee, Hartmut Walz, Bürgermeister in Westerheim und Thomas Kayser, Bürgermeister in Blaustein. © Foto: Ingrid Sachsenmaier

Ehingen/Stuttgart / Ingrid Sachsenmaier

Gute Stimmung gestern am Stand des Alb- Donau-Kreises in der Halle 6 auf der CMT in Stuttgart: Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, schaute dort bei der traditionellen Runde der Bürgermeister und Touristiker vorbei und war voll des Lobes über das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Es habe sich „zu einer wunderbaren Erfolgsgeschichte entwickelt“; mittlerweile gehöre es zum guten Ton, „dass man auf die Alb geht“.

Das Tourismuskonzept trage jetzt Früchte, freute sich Landrat Heiner Scheffold, der in den Jahren 2006 bis 2012 als Leiter des Grundsatzreferates Ländlicher Raum im Ministerium in Stuttgart daran mitgearbeitet hatte. Scheffold stellte gestern die neue Broschüre „Sehenswert“ vor, die der Alb-Donau-Kreis aufgelegt hat und die sich mit Kultur, Geschichte und Landschaft beschäftigt. Zehn Routen in der Region sind dort jeweils auf einer Doppelseite ausgearbeitet; auf dem Titelblatt ist Schloss Mochental zu sehen, was Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann freut.

Roswitha Guggemos, Tourismus-Fachfrau beim Alb-Donau-Kreis, erläutert die Idee, die dahinter steckt: „Wir wollen den Leuten nicht nur ein Thema nennen, sondern ihnen aufzeigen, was sie in der Bierkulturstadt Ehingen selbst und deren Umgebung erwartet und unternehmen können.“ So sind auf der Ehinger Doppelseite nicht nur Stadtbild mit Wolfertturm und Museum zu sehen, sondern auch Schloss Mochental und der Besinnungsweg bei Mundingen samt Ausflugstipps auf der Ehinger Alb. Ähnliches gilt für die Donauschleife bei Munderkingen, das Donau- und Lautertal, Öpfingen und Oberdischingen als „Schätze an der Donau“ und Schelklingen mit dem Schmiechtal.

Landrat Scheffold freut sich, dass mittlerweile vier Fünftel der Urlauber im Alb-Donau-Kreis aus Deutschland kommen. An erster Stelle der ausländischen Gäste stehen die Niederländer, gefolgt von den Belgiern und dann den Polen. Sie haben die Briten auf Platz vier verdrängt.

Zum Erfolg in Sachen Urlaub gehört auch das Angebot an Wohnmobilstellplätzen. 14 Stromabnahmestellen gibt inzwischen am Volksplatz in Ehingen. „Immer, wenn ich vorbei komme, stehen dort Autos“, sagt Baumann. Demnächst sollen zwei bis drei weitere Plätze in Dächingen dazu kommen, auch bei der Berg Brauerei soll es Schritte in diese Richtung geben.

Heiner Scheffold signalisiert, dass in Zusammenarbeit mit Schwäbische Alb Tourismus an einem interaktiven Infosystem gearbeitet wird. Vor allem Erlebnisangebote sollen im Internet bei „Outdoor aktiv“ vorgestellt werden. Zudem werde es einen Relaunch der Internetseite geben und beim Land werde derzeit um finanzielle Unterstützung nachgefragt, um das Weltkulturerbe noch besser vermarkten zu können. Das Land nehme viel Geld für das Thema Kelten in die Hand, sagte Scheffold gestern, und hofft deshalb auch für die Eiszeitkunst auf Unterstützung durch das Land.