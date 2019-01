Munderkingen Segensreicher Dienst unter gutem Stern

Munderkingen / Maria Bloching

43 Munderkinger Sternsinger werden bis Samstag in zehn Gruppen unterwegs sein, um in möglichst viele Häuser und zu den Menschen Gottes Segen zu bringen. Diesen Segen haben sie sich gestern selber im Rahmen einer Aussendungsfeier bei Pastoralreferentin Sonja Neumann abgeholt. Sie bereitete die Kinder – unter ihnen auch acht Muslime – auf ihren segensreichen Dienst vor, der jedes Jahr unter einem guten Stern steht. Bei der Sternsingeraktion im Vorjahr hatten die Kinder rund 4000 Euro für einen guten Zweck gesammelt, diesmal geht das Geld wie bereits seit Jahren an Projekte in Zimbabwe, Südafrika und Indien, besonders aber nach Peru, um dort behinderte Menschen in ihrem Alltag zu unterstützen.