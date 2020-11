Kisten stapeln sich im Pfarrbüro in Ober­dischingen. Für Martin Danner gibt es noch einiges zu tun. Seit Anfang November ist der 56-Jährige nun in Ober­dischingen und hat die Wohnung im Pfarrhaus bezogen. Am ersten Advent steht die Investitur des Pfarrers in der Kirche Zum Heiligsten Namen Jesu...