Ivan Totic, seit kurzem Diakon in der Seelsorgeeinheit Allmendingen, hat sich am Wochenende in zwei Gottesdiensten vorgestellt: am Samstagabend in Altheim, am Sonntag in Allmendingen. Nicht ganz ein Jahr nach dem Weggang von Roman Fröhlich ist nun neben Pfarrer Martin Jochen Wittschorek, wieder...