Kunst Ausstellung im Schloss Mochental von Michael Danner

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Labiles Gleichgewicht zeichnet die Skulpturen von Michael Danner aus, die derzeit in der Galerie Schrade in Schloss Mochental ausgestellt sind.

Zu den vier Spiegeln in den Ecken des Hubertussaals im Schloss Mochental kommen derzeit noch viele andere Spiegelbleche. Der Ulmer Künstler Michael Danner arbeitet gerne mit Spiegeln und hat unter die schon vorhandenen Spiegel quadratische Spiegelbleche gelegt, die er mit einem Seilzug so verspannt, dass sie eine Art Schüssel bilden. Je nach Standort spiegelt sich darin die barocke Decke oder man sieht sich selber.

Spielwiese und Aktionsfläche

Der Hubertussaal ist derzeit eine Spielwiese oder Aktionsfläche. Je nachdem, wie man es sieht. Denn die Skulpturen des Ulmer Künstlers laden zur Aktion ein, was durchaus erwünscht ist. „Sie sind ausdrücklich aufgefordert, die Kunstwerke zu berühren“, sagte die Vernissagerednerin Dr. Heiderose Langer, die Geschäftsführerin der Erich Hauser Stiftung, Rottweil. Wenn man die gebogenen Bänder oder ausgebreiteten Bleche der Gebilde bewegt, kommt die ganze Skulptur ins Schwingen. Michael Danner legt es darauf an, seine Materialien im Gleichgewicht zu halten. Dabei braucht der Bildhauer nicht viel. Ein paar Blöcke oder Bleche, dazu Federstahl und schon biegt sich ein Metallband zur Linie. Die Linie im Raum umfasst ein Volumen, das man sich vorstellen kann.

Michael Danner arbeitet seit Jahren im Spannungsfeld zwischen Balance und Gleichgewicht. Das geht so weit, dass er seine Arbeiten auf das Weltgeschehen transferiert und auch vom labilen Gleichgewicht der politischen oder gesellschaftlichen Systeme spricht. Der berühmte Reissack, der in China umfällt, könnte auch ein „laufendes Oval“ (2012) oder „Zwei Bögen aufeinander IV-1“ (2017) von Michael Danner sein. Keine Aktion bleibt folgenlos. Auch nicht, wenn man die Stahlbleche in Schloss Mochental zum Schwingen bringt. „Nichts ist für sich, alles ist mit allem verbunden“, zitierte die Vernissagerednerin ein Lebensmotto des 67-Jährigen, der an der Stuttgarter Kunstakademie studiert hat. Wer Michael Danners Werke berührt, begibt sich in eine gewisse Kommunikation mit der Skulptur und lotet seinen eigenen Standpunkt aus.

Die Arbeiten zeichnen sich durch eine konsequente Reduktion von Form und Material aus, was der Künstler in seinen Zeichnungen fortsetzt. Auch hier sind es wenige Bögen und Spuren, die eine Wippe bilden und so ein Oben und Unten markieren.

Mit den Händen nachzeichnen

Bei der Vernissage sah man auch viel Publikum vor Michael Danners „Wellenbildern“ die Schwünge mit den Händen nachzeichnen. Die Werkgruppe der Wellenbilder besteht aus Tuschezeichnungen, die einem Rhythmus folgen und ein Geflecht bilden. Man kann Landschaftsformationen oder Wasserstrudel darin sehen. In Michael Danners Skulpturen und Zeichnungen scheint ein labiles Gleichgewicht zu herrschen. Alles ist im Fluss und will im Fluss gehalten werden. Zart „Anschucken“ ist hier erlaubt.

Info Die Ausstellung ist noch bis 6. Mai in der Galerie Schrade zu sehen.