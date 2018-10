Gemeinderat Schweinestall und Verkehrsprobleme

Obermarchtal / Maria Bloching

Die Teilaussiedlung eines Schweinemast-Stalls war erneut Thema im Gemeinderat in Obermarchtal. Ein Landwirt plant, etwas entfernt von seiner Hofstelle, den Bau eines Stalls mit 1480 Liegeplätzen. Weil einige Gemeinderatsmitglieder eine Geruchsbelästigung und somit eine Minderung der Wohnqualität in Obermarchtal befürchten, hatte das Gremium bei der ersten Beratung angeregt, dazu ein Gutachten zur Geruchsentwicklung einzuholen. Das hat nach Angaben von Bürgermeister Martin Krämer ergeben, dass die erforderlichen Emissionswerte wohl eingehalten werden. „Es bestehen deshalb keine grundsätzlichen Bedenken“, sagte Krämer und schlug vor, das Einvernehmen zu erteilen, was bei drei Nein- und sechs Ja-Stimmen auch erfolgt ist.

In Obermarchtal soll eine Verkehrsschau stattfinden, um Gefahrenstellen genau in Augenschein nehmen zu können. Man müsse sich generell Gedanken machen über die Verkehrsplanung im Ort, meinte Hans-Peter Schleicher. Er führte die vorhandene Situation mit drei Erhöhungen und dem regen Busverkehr im Zimmerplatzweg an, auch die Parkplatzausweisung für die zahlreichen Besucher im Ort sei nicht übersichtlich. „Überall wird geparkt. An gewissen Stellen sollten wir über Parkverbote nachdenken. Außerdem brauchen wir mehr Hinweisschilder, die zeigen, wie man zum Beispiel zur Klosteranlage kommt und wo es zur B 311 geht.“ Auch die Radwegbeschilderung sei miserabel. Überhaupt könne die Radwegführung einen anderen Verlauf nehmen, schließlich sei das Ziel der meisten Radfahrer die Klosteranlage. „Es müssen viele Punkte verbessert werden. Eventuell sollten wir einen Einbahnstraßenverkehr einführen, dass sich die Busse nicht gegenseitig behindern“, gab Schleicher zu bedenken.

Auch Ludwig Mohr hat beobachtet, dass die Busse im Zimmerplatzweg viel zu schnell unterwegs sind. „Insider wissen, dass sie morgens um 7 Uhr hier besser nicht fahren. Das ist wirklich gefährlich, es herrscht Chaos jeden Tag. Vielleicht kann man da ja eine 30er Zone einführen.“

Lothar Gaupp warnte davor, den Busverkehr zu kritisieren: „Wir haben Schulen am Ort, da geht es nicht ohne Busse. Tempo 30 bringt nichts. Schließlich haben wir uns ja beim Bau des Busbahnhofs auch unsere Gedanken gemacht und bisher gab es keine Unfälle vor Ort.“

Hans-Peter Eller wünschte sich eine Erhebung zur Verkehrsbelastung in Datthausen. Die bislang letzte habe vor einigen Jahren stattgefunden und ergeben, dass 45 Prozent aller Verkehrsteilnehmer das Tempolimit überschritten.