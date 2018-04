Wirtschaft Schwanen hat umgebaut

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Der Brauerei-Gasthof „Schwanen“ in Ehingen wurde grundlegend umgestaltet. „Ich bin mehr als glücklich mit dem Ergebnis. Unsere Gäste kommen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus“, sagt Juniorchef Michael Miller und präsentiert sichtlich stolz die mit viel Finesse gestalteten Räume des im Jahr 1697 erbauten geschichtsträchtigen Brauerei-Gasthofs „Schwanen“.

Häuser bilden eine Symbiose

Vor 25 Jahren von seinen Eltern Karl und Hedi umfassend im Stil der damaligen Zeit renoviert stand es bei der aktuellen Neugestaltung im Fokus, eine freundliche Atmosphäre mit modernster Technik zu schaffen, die Architektur aufzufrischen und sie gleichzeitig mit der historischen Brauereitradition in Einklang zu bringen. „Unsere Gäste müssen immer das unverwechselbare Flair einer Brauerei spüren“, betont Michael Miller.

Dem mehrwöchigen Umbau im März waren anderthalb Jahre für die Ideenfindung vorausgegangen. Die Möbel im schlichten Design und aus hellem Eichenholz, eingebettet in ein Lichtkonzept, das Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlt, bilden einen Kontrast zur Decke – eingerahmt von Schwarzstahl fand dort uriges Altholz vom früheren Malz- und Getreidelager der Brauerei Verwendung. Sowohl der kühle Schwarzstahl wie auch das naturbelassene Altholz wurden bereits im hauseigenen Best Western Plus Bier-Kultur-Hotel auf der gegenüberliegenden Seite der Schwanengasse integriert. Bei der Neugestaltung sei ihm wichtig gewesen, dass die Häuser in enger Symbiose miteinander stünden und dies für die Gäste als Einheit erkennbar sei. „Das ist mehr als gelungen“, zieht Miller positiv Bilanz.

Gläserne Produktion

Plakate und Fotoleinwände zum Thema Bier und der große Kupferkessel vervollständigen im Brauerei-Gasthof den Charakter einer Brauerei. Wie Michael Miller anmerkt, können beide Räume durch die verschiebbaren Trennwände in einen großen Saal mit 130 Sitzplätzen umgewandelt werden. Einladend präsentiert sich auch das Sudhaus mit seinem Kneipenflair, einen Blickpunkt bildet die verklinkerte Wand. Ein Raum dient als Teil der Brennerei und ist nun zum Tagungsraum umfunktioniert worden. Durch einen großen Glasausschnitt soll die Aktivität in diesem Raum vom Frühstücksraum als gläserne Produktion erlebt werden. Nach den Worten von Michael Miller werde das Hotel mit seinen drei Tagungsräumen zunehmend frequentiert. In den Brennereiraum könne man auch für kleinere Workshops ausweichen.

Werbung der Stadt trägt Früchte

Insgesamt fänden der Brauerei-Gasthof und das Viersterne-Hotel mit seinen 50 Zimmern immer mehr Zuspruch. Was wohl auch an der Tourismuswerbung der Stadt Ehingen als Bierkulturstadt liege.