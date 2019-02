Schwäbische Alb Biosphärengebiet: Ranger stellen sich in Ehingen vor

Ehingen / Stefan Bentele

Steffen Schretzmann und Daniel Schlemonat kümmern sich als Ranger auch auf Ehinger Gemarkung um das Reservat auf der Schwäbischen Alb.

In der Kernzone im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, einen guten Kilometer entfernt vom Wanderparkplatz Anhausen, kommt Steffen Schretzmann ins Schwärmen, zeigt auf das Totholz am Hang, erklärt, dass dies für Insekten als Lebensraum diene, zupft dann an der Flechte an der Esche am Wegesrand und sagt: „Wir haben hier alles, was das Herz begehrt.“ Die Lauter mäandere hier durch die Landschaft. „Und im Frühling und Sommer ist hier alles grün und man kann die Vögel hören“, darunter Spechte und Kleiber.

Lob für das Zentrum Dächingen

Seit September ist Schretzmann Ranger im Biosphärengebiet, im Oktober stieß Daniel Schlemonat als Ranger zu ihm hinzu. Gemeinsam sind die beiden für das 850 Quadratkilometer große Biosphärengebiet zuständig, kümmern sich seitdem um Bildungsprojekte, Naturschutz, Besucherlenkung und gehen auf Streife. Und weil das Biosphärengebiet auch in den Alb-Donau-Kreis hineinragt und unter anderem in die Gemarkung der Großen Kreisstadt Ehingen, haben sich die beiden Ranger am Dienstag im Biosphärenzentrum in Dächingen auf einem Pressetermin vorgestellt.

Bürgermeister Sebastian Wolf lobte zu Beginn der Vorstellung das Zentrum in Dächingen für das beachtliche Angebot, das die Ehrenamtlichen dort leisteten. Der Verwaltung sei dieses Engagement sehr wichtig und man sei überzeugt, dass dies so besser sei statt jemanden, den die Stadt eigens dafür einstellte. Die Mitgliedschaft im Biosphärengebiet nannte er einen „Glücksfall“. Ortsvorsteher Alfons Köhler wollte von den Rangern wissen, was sie an Angeboten bieten, um insbesondere junge Menschen anzusprechen, denn: „Man muss die Leute für die Ehinger Alb begeistern.“

Umfangreiches Programm

Für Dorothea Kampmann, Teamleiterin im Biosphärengebiet und die Vorgesetzte der beiden Ranger, hörte sich das bereits nach einer guten Zusammenarbeit an. Zunächst jedoch müsse ein Programm aufgebaut werden. Laut Schretzmann richtet sich das Hauptaugenmerk auf Kindergartenkinder, Schüler und Studenten mit Blick auf das Junior-Ranger-Programm, das sich an diese Altersgruppen richtet. Innerhalb des Programms werden die Teilnehmer an die Natur herangeführt, gerade an die hiesige historische Kulturlandschaft. Zu den Modulen zählen auch Informationen über Wacholderheiden oder eben über die Kernzonen im Biosphärengebiet, aber auch Programme zur Nachhaltigkeit. „Man muss da kontinuierlich dranbleiben“, sagte Wiebke Fischer, selbst ehrenamtlich tätig im Biosphärenzentrum Dächingen und ehemals Rektorin der Grundschule Erbstetten-Frankenhofen, mit Blick auf die Bildung der Kinder und Jugendlichen.

Wanderer, Freizeitsportler und überhaupt Besucher des Biosphärengebiets können die beiden Ranger künftig – wenn auch vermutlich eher zufällig – im Gebiet antreffen. „Wir sind an Wochenenden bei den Hotspots unterwegs und werden Streife laufen“, sagte Schretzmann. Etwa im Unteren Lautertal, ergänzte Schlemonat, „das ist ja landschaftlich sehr reizvoll“. Man werde dabei darauf achten, dass Besucher unter anderem keine Pflanzen pflücken oder quer durchs Naturschutzgebiet laufen. „Wichtig ist, dass wir die Besucher dabei mitnehmen“, sagte Kampmann. Die beiden Ranger sollen dabei übrigens von Junior-Rangern und weiteren Ehrenamtlichen unterstützt werden.

Absprache mit Forstbehörde

Die Ranger sprechen sich in ihrer Arbeit mit Anngritt Scheuter ab. Sie arbeitet in der Unteren Forstbehörde im Landratsamt Alb-Donau und fungiert als Schnittstelle zwischen Ranger und Förster. „Beide haben im Wald ja dasselbe Arbeitsgebiet.“ Ein Vorteil für die Forstbehörde als erster Ansprechpartner für Wald sei, dass die Ranger auch am Wochenende unterwegs seien.

Das könnte dich auch noch interessieren: