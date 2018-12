Volksmusik Schwäbische Advents- und Weihnachtsweisen

Ehingen / Renate Emmenlauer

350 Besucher sind zur „Volksmusik zum Advent“ am Samstagabend in die Ehinger Lindenhalle gekommen und erlebten einen Abend mit Gesang, Instrumentalmusik und Geschichten. Die „Spundlochmusig“, „Klarinettenfreunde“, „Stäffelesgeiger“ „DreiXang“, die „Ostelsheimer Stubenmusik“ und die Theatergruppe „D’Scheureburzler“ wechselten sich auf der Bühne ab. Moderator Wulf Wagner bereicherte den zweistündigen Abend mit Anekdoten. Gut kam an, dass er wie auch die Theaterspieler der „Weisen aus dem Schwabenland“ in schwäbischer Mundart sprachen.