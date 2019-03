Gewässer Schutzbecken im Schmiechtal geplant

Schmiechtal / Bernhard Raidt

Ein großes Becken im Oberen Schmiechtal soll Schmiechen, Allmendingen und auch Ehingen vor Schäden bewahren.

Schön sieht sie aus, die Schmiech – wenn sie kein Hochwasser führt. Denn dann sorgt das ansonsten idyllisch fließende Gewässer für echte Gefahren. Mit großem Aufwand versuchen Schelklingen, Allmendingen und Ehingen, sich vor einem Schmiech-Hochwasser zu schützen.

Wie ernst so etwas werden kann, war etwa in Schmiechen Anfang vergangenen Jahres zu sehen. Mit Grausen denken noch viele im Ort an die Überschwemmungen, die durch das Eis in der Schmiech ausgelöst wurden. Nur knapp entging das Dorf damals einer größeren Katastrophe. Tatsächlich zeigen die im Internet abrufbaren Hochwassergefahrenkarten für Schmiechen und Allmendingen viel Blau – kein gutes Zeichen, denn die Farbe weisen auf die Grundstücke hin, die im Falle eines Hochwassers überschwemmt werden.

Die Maßnahmen in den einzelnen Gemeinden sind wichtig. Richtig soliden Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser wird es aber nur dann geben, wenn ein großes Schutzbecken im Oberen Schmiechtal zwischen Hütten und Gundershofen errichtet wird. Darauf hat kürzlich Manfred Erhardt vom Landratsamt am Rande der Gewässerschau im Schmiechtal hingewiesen. Das mehrere Millionen Euro teure Vorhaben könnte in fünf bis zehn Jahren realisiert werden, schätzt der Fachmann – und böte dann sowohl Schmiechen als auch Allmendingen und sogar Ehingen Schutz. Von der Landwirtschaft könnte dieses Becken weiter genutzt werden, es gebe bereits entsprechende Vorbilder, sagte der Gewässerfachmann noch.

Ehingen wird selbst aktiv

Pläne für ein solches Schutzbecken wurden bereits zu Zeiten von Michael Knapp als Schelklinger Bürgermeister entwickelt. Doch Gespräche zwischen den drei Kommunen führten offensichtlich zu keiner Einigung. Es gab dem Vernehmen nach außerdem Probleme beim Grunderwerb. Die Folge war, dass das finanzstarke Ehingen selbst auf dem eigenen Gebiet die Schutzmaßnahmen an der Schmiech anging.

Jetzt kommt aber offensichtlich wieder etwas Bewegung in die Sache. In Schelklingen und Allmendingen sind neue Bürgermeister im Amt – und beide sehen die Notwendigkeit, etwas zu tun. Als „sehr effizient“ schätzt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann die Wirkung eines Rückhaltebeckens im Schmiechtal ein. Er stehe dem Bau eines solchen sehr positiv gegenüber und er werde Gespräche mit Schelklingen aufnehmen, sobald sich etwas abzeichnet.

„Sehr hilfreich, wenn wird das schaffen könnten“, sagt auch Schelkingens Bürgermeister Ulrich Ruckh. „Natürlich streben wir aus Schelklinger Sicht so ein Schutzbecken an.“ Konkret sei man allerdings noch kaum weiter, es gebe derzeit auch noch keinen fertigen Plan in der Schublade. „Grunderwerb, Finanzierung, Genehmigungen“ – Ruckh benennt die großen Hürden, die dem Projekt im Wege stehen. Zudem hat Schelklingen derzeit andere große Projekte zu stemmen, etwa den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Schmiechen. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir in eine umsetzbare Planung kommen“, sagt Ruckh.

Auch Ehingen begrüßt den Bau eines Schutzbeckens im Schmiechtal – obwohl man dank großer Investitionen in den vergangenen Jahren gut aufgestellt sei, antwortet Ehingens Pressesprecherin Bettina Gihr auf eine Anfrage. Die Schutzmaßnahmen an der Schmiech in Ehingen seien auf ein hundertjährliches Hochwasser ausgelegt.

Entwicklung verzögert

So weit ist man in Schmiechen noch lange nicht. Dort fehlt zum Teil der Schutz vor fünfzigjährlichem Hochwasser. Der fehlende Schutz verhindert die Entwicklung des Dorfs, weil eine Menge Einschränkungen zu beachten sind, berichtet Ortsvorsteherin Kerstin Scheible – etwa bei Baugenehmigungen oder der Ausweisung neuer Baugebiete. Schmiechen habe auch Brücken, die nur mit viel Geld oder aufgrund der Lage kaum umgebaut werden können. Auch in Hütten musste ein Baugebiet erheblich kleiner ausgewiesen werden als ursprünglich geplant.

Für den Bau des Beckens wäre wohl die Gründung eines Schmiech-Hochwasserschutzverbandes, dem Schelklingen, Allmendingen und Ehingen angehören, notwendig. Der Gründung eines solchen Verbands stehen die Kommunen auch positiv gegenüber. Beim Landratsamt sieht man die Kommunen am Zug. „Wir müssen jetzt mal ausloten, wohin die Reise gehen kann“, sagt Schelklingens Bürgermeister Ruckh dazu.

