Rückblick Rückblick: Schutz vor Starkregen

Ehingen / Julia Deresko

Vor 25 Jahren fehlten in Ehingen 100 Kindergartenplätze. Vor 50 Jahren ging es mit den Vorarbeiten für den Brückenbau an der B 311 voran.

Vor 25 Jahren

Breite Gräben prägten vor 25 Jahren das Bild am Groggensee. 1993 entstand unterhalb des Alten Konvikts ein Regenüberlaufbecken. Die Stadt Ehingen investierte 3,5 Millionen Mark in die Anlage. Der Rohbau war im März fertiggestellt, im Herbst sollte das Regenüberlaufbecken 3 in Betrieb genommen werden. Damit sollte das Gebiet „Gries“, die östliche Stadt mit Oberer Hauptstraße, Glockenplatz und das Wohngebiet zwischen Altem Postweg und Gollenäcker-Weg und Stadion erfasst werden. Im „Ernstfall“ sollte das Regenüberlaufbecken 5,8 Kubikmeter Wasser in der Sekunde aufnehmen. Der Fall würde eintreten bei einem Regen von 40 Litern in der Sekunde und pro Hektar – ein Regen, wie er alle Jahre einmal zu erwarten ist, wie prognostiziert wurde.

Freiwillige Helfer haben im Donautal unterhalb des Ehinger Freibades Rückzugsorte für Eid­echsen, Blindschleichen und Schlangen geschaffen. Aus losen Steinen wurden Mauern gebaut, um den Tieren ein gutes Versteck bieten zu können. Das Steinwerk Kirchen hatte vier Fuhren Kalksteine aus dem Steinbruch in Kirchen den freiwilligen Naturschützern kostenlos angefahren. Ein halbes Dutzend Männer packten mit Rudolf Kohlruss kräftig an. Der Erfolg kam schnell: Die ersten Eidechsen haben die Steinmauern mit ihren vielen Hohlkörpern auch gleich in Beschlag genommen und schienen sich in den „Schlupflöchern“ recht wohl zu fühlen, wie zu lesen war.

Die Überraschung war perfekt, denn mit solchen Zahlen hatte niemand gerechnet: In der Ehinger Kernstadt fehlten vor 25 Jahren 100 Kindergartenplätze. Dies stellte sich bei einer Elternversammlung heraus, zu der die CDU geladen hatte. So schnell wie möglich müsse auf dem Adolff-Gelände ein zusätzlicher Kindergarten gebaut werden, sagte Stadtrat Albert Ackermann. Doch dies würde zu lange dauern. Eltern, Erzieher, Gemeinderäte und Vertreter der Kirchen seien gleichermaßen ratlos und vor den Kopf gestoßen gewesen. Niemand hatte eine durchdachte Lösung parat, wie zu lesen war.

Vor 50 Jahren

In Ehingen wurden 1968 Vorarbeiten zum Brückenbau rechts und links der B 311 geleistet. Noch im selben Jahr sollte mit Hilfe einer Überführung das Wenzelsteingebiet besser mit der Stadt verbunden werden. Eine breite Trasse war schon zum Teil bis zur Alamannenstraße planiert worden. Die Überführung sollte mit einer Länge von und 40 Metern und einer Breite von rund 17 Metern die Straße überqueren.

Bei einem auf der Gemarkung Allmendingen erlegten Fuchs wurde die Tollwut festgestellt. Der Fuchs hatte zuvor wiederholt Menschen und Haustiere angegriffen und letztere verbissen, wie zu lesen war.