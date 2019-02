Naturschutz Schutz für die seltene Schnarrschrecke

Hütten / Bernhard Raidt

Hübsch sieht sie aus, die rotflüglige Schnarrschrecke. Mit ihren roten Flügeln und ihren charakteristischen Schnarrgeräuschen ist die Heuschrecke ein besonders bemerkenswertes Insekt. Doch das Tier ist stark gefährdet und vielerorts bereits ausgestorben. Zu finden ist die Schnarrschrecke aber noch an einigen Standorten im Oberen Schmiechtal.

Am Dienstag rückten Forstfachleute mit schwerem Gerät an, um mehr für den Schutz der seltenen Heuschreckenart zu tun. Sie entfernten Buchen, Kiefern und Fichten vom Weiherfelsen bei Hütten. Denn das Insekt benötigt den sonnenbeschienenen Kalk-Magerrasen der Albhänge. Über Jahrhunderte hinweg hielten grasende Schafe die Wacholderheiden frei. Auch jetzt weiden regelmäßig Schafe im Schmiechtal. Trotzdem wuchern einige Hänge immer mehr zu. Bäume werfen Schatten, andere Pflanzen wachsen, die Heuschrecke zieht sich zurück.

„Wir haben die Flächen untersucht und gemerkt, dass sich die Heuschrecke nicht mehr in diesem Bereich ausbreitet“, schildert Dr. Sabine Geißler-Strobel von der Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung die Gründe für die Fällaktion. Auftraggeber für die Arbeiten bei Hütten ist die Biosphärengebietsverwaltung. Dr. Rüdiger Jooß schildert, wie das Freihalten der Magerrasen im Schmiechtal eingebunden ist in ein überregionales Netz von „Trockenachsen“. Mit einem länderübergreifenden Biotopverbund über die Schwäbische und Fränkische Alb sollen Arten wie die rotflüglige Schnarrschrecke eine Chance auf ein Überleben erhalten. Doch nicht nur die Heuschrecke profitiert vom Magerrasen im Schmiechtal: Auch Schmetterlinge wie der Schwarzfleckige Ameisenbläuling, der Kreuzdorn-Zipfelfalter oder der Rote Scheckenfalter benötigen solche Flächen – ebenso wie zahlreiche seltene Pflanzen. Dem Baumfällen am Weiherfelsen folgt noch eine größere Aktion, die wohl dieses Jahr in den Sommerferien über die Bühne geht. Dann werden an der Eichhalde und am Eselsteig – den Hängen an der Straße zwischen Hütten und Gundershofen – etwa acht Tage lang Büsche und Bäume entfernt. Die Straße soll so lange gesperrt bleiben.

Rund 60 000 Euro kosten diese Arbeiten im Schmiechtal. Sie sind Teil eines 800 000 Euro teuren Paketes aus Sondermitteln von Bündnis 90/Die Grünen und CDU. Ziel ist der Schutz der Artenvielfalt – der drastische Schwund an Insekten hat die Regierungsparteien zum Handeln veranlasst.

Die Maßnahmen sind mit Forst, Landratsamt, Stadt und Ortsverwaltung abgestimmt – und stoßen teilweise auf Begeisterung. „Ein Traum wird wahr“, sagt Albvereins-Urgestein Hans-Jörg Maier. Er kam am Dienstag mit dem Fahrrad, um die Arbeit der Forstfachleute zu begutachten. Seit vielen Jahren bemühen sich Albvereins-Akteure wie Maier darum, die Wacholderheiden frei zu halten. Schon lange sei auch der Weiherfelsen ein Ziel gewesen, sagt Maier. Doch nur Spezialisten wie der österreichische Forstunternehmer Georg Höllwart und sein Team können die gefällten Bäume per Seilzug schnell vom steilen Felsen holen. Vor Ort begutachtete auch der zuständige Förster Hans-Peter Eisele die Arbeiten.