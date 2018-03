Munderkingen Schulverbund stellt Bildungsangebot vor

Munderkingen / INGEBORG BURKHARDT

Mit Beethovens „Ode an die Freude“ hat die Bläserklasse 5 unter der Leitung von Sabrina Maier den Informations­nachmittag für die Eltern und die angehenden Fünftklässler in der Aula der Schillerschule eröffnet. Außerdem wirbelten einige Schüler über Turn­matten und zeigten Ausschnitte aus dem Sportunterricht. Bürgermeister Dr. Michael Lohner erklärte in seinem Grußwort, dass „die Schule in Munderkingen zur alten Stärke zurückgekehrt ist“ und nun im Verbund ein vielfältiges Angebot bereithält. Dazu gehöre auch die Bläserklasse, die vor einigen Jahren mit Instrumenten im Wert von 70­ 000 Euro ausgestattet wurde.

„Jedes Kind ist uns herzlich willkommen“, sagte Jutta Braisch, die Rektorin des Schulverbundes. Für jene Schüler, die derzeit die Grundschule vor Ort besuchten, biete ein Wechsel an eine weiterführende Schule am Standort besondere Vorteile: Sie kennen Schule und Lehrer seit Jahren, das mache den Übergang leichter. Auch seien die Lehrkräfte mit den Stärken und Eigenschaften ihrer Schützlinge bereits vertraut. Manche eigneten sich eher für das musisch-sportliche Angebot, andere hätten ihre Schwerpunkte im Bereich Technik und Naturwissenschaften. Beide Sparten gebe es. Eltern sollten „sich aussuchen“, was am besten zu ihnen und ihren Kindern passe – auch im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Erziehung und Beruf.

Positives Wir-Gefühl

„Die Gemeinschaftsschule und die Realschule arbeiten eng zusammen, die Lehrer des Verbundes sind in beiden Schularten eingesetzt und bieten ein attraktives Bildungsangebot für alle. Wir haben eine hohe Anzahl von Fachlehrern und wir sind eine Schule, die ein positives Wir-Gefühl erlebbar macht“, betonte die Rektorin. Die zukünftigen Fünftklässler wurden indes durch die Schule geführt. Dabei erfuhren sie allerlei Wissenswertes über das, was sie im Schulzentrum erwartet: Bald schon könnte es eine kleine Sternwarte geben. Eine Theater-AG gibt es schon seit Jahren und auch die stets ausgebuchte Bläserklasse. Weitere Arbeitsgemeinschaften werden mit den Themen Computer, Fußball, Kunst, Nähen, Orchester und Tanz angeboten. Seit September gibt es außerdem wieder eine Redaktion für die Schülerzeitung „s’Blättle vom Schulverbund in Munderkingen“.