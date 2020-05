Abstand halten – 1,5 Meter. In großen, roten Lettern prangt diese Botschaft am Eingang zur Realschule. Der Hinweis wiederholt sich auf allen Stockwerken und in allen Räumen: an Garderoben, in Klassenzimmern, auf den Toiletten. Die Schule an der Donauschleife bereitet sich in diesen Tagen intensi...