Erste Hilfe Schüler werden zu Sanitätern ausgebildet

Allmendingen / Bernhard Raidt

An der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen werden Schüler zu Schulsanitätern ausgebildet.

Ist er ansprechbar? Atmet er noch?“: Regungslos liegt der Schüler da. Entschlossen ergreift ein Mitschüler seine Schulter und bringt ihn in die wichtige stabile Seitenlage. Es war nur eine Übung, die gestern Nachmittag auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen in Allmendingen stattfand. Aber es war eine äußerst wichtige Übung – denn sie kann Leben retten.

Sehr viele Anmeldungen

16 Schüler lassen sich an der Gemeinschaftsschule gerade zu Schulsanitätern ausbilden. „Die Schüler sind mit Feuereifer dabei, das ist wichtig für sie“, berichtet Lehrerin Katrin Scholz. Auf ihre Initiative hin startete in diesem Schuljahr der erster Sanitäts-Kurs. Denn Scholz ist quasi vom Fach – die Lehrerin für Deutsch, Englisch und Musik lässt sich in ihrer Freizeit gerade zur Rettungssanitäterin ausbilden. Der Schulsanitäter-Kurs findet im Rahmen des Ganztagesprogramms der Schule statt, die Schüler hätten auch Musik in einer Band, Kunst oder Sport wählen können. Doch die Sanitätsausbildung ist sehr beliebt.

Einsatz im Schulsport

„Wir hatten mehr Anmeldungen, als wir aufnehmen konnten“, berichtet die Lehrerin. Für den Kurs konnte sie Horst Klingberg vom DRK gewinnen. Mit ruhiger Stimme erläutert der Schelklinger Bereitschaftsleiter und erfahrene Ausbilder die notwendigen Griffe. Auch Schulleiter Jürgen Haas, selbst lange bei den Rettungsschwimmern aktiv, begrüßt den Kurs.

Die Schüler werden nach ihrer Ausbildung bei Schulveranstaltungen, Schulsport-Turnieren oder in der Großen Pause im Einsatz sein. Lehrerin Scholz schildert den Fall, wie ein Schüler an einer anderen Schule durch die sofortige Hilfe eines Schulsanitäters einen Kollaps ohne bleibende Schäden überstand. Noch etwas ist wichtig: „Vielleicht werden so mehr Schüler später in den Rettungsdiensten aktiv“, sagt Schulleiter Haas. Denn die suchten dringend Verstärkung.

