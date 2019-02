Umwelt Schüler engagieren sich für die Natur

Allmendingen / Walter Kneer

Rechtzeitig, bevor bei den Erdkröten vom Roten Berg die Lebensgeister erwachen, haben Allmendinger Schüler geholfen: Sie haben dafür gesorgt, dass die Kröten nicht überfahren und sicher in ihr Laichgebiet gelangen können. Unter der Anleitung des Naturschutzbeauftragten Michael Rieger haben sie zusammen mit den Lehrern Michaela Rommel und Stefan Brüstle entlang der Verbindungsstraße Katzensteige 350 Meter Zaun aufgestellt. Die Kontrolle des Zauns und das Einsammeln der Erdkröten übernimmt von diesem Jahr an der Fördererverein der Schule. Deren Vertreter Angela Callies und Walter Haimerl bringen nun täglich die eingesammelten Erdkröten sicher über die Straße, damit diese zu ihrem Laichplatz am Schmiechener See gelangen können. Seit mehr als 25 Jahren engagiert sich die Schule für den Krötenzaun. Wie Stefan Brüstle mitteilte, kommen die meisten Schüler der beteiligten Klassen von auswärts, deshalb hat der Förderverein die Kontrolle des Zauns und das Einsammeln der Tiere übernommen.