Andere Zeiten, andere Sitten. Vegetarisch, besser noch vegan an der Zucchini zuzeln und abends im warmen Stall das Pony striegeln – das ist heute in. Früher jedoch: In Pelz und Fell gehüllt zog der Mensch auf der Suche nach Nahrung über die kalten, baumlosen Steppen an Donau und Alb. Seine bevorzugte Beute dabei: das Wildpferd, wie Knochenfunde an Lagerplätzen belegen.

Nicht immer ganz frisch

Es musste auch nicht immer ganz frisch sein. In seinem Jugendroman „Rulaman“ schildert David Friedrich Weinland, wie ein Stamm Eiszeitjäger auf der Alb ein von einem Höhlenlöwen erlegtes und halb aufgefressenes Pferd findet – und sich nicht etwa davor ekelt, sondern sich über das unverhoffte Fleischgeschenk freut und es mit Genuss am Lagerfeuer brutzelt.

Man nehme 15 Flusskiesel

Nur folgerichtig, dass in der „Rulaman“-Serie von Schelklinger Akteuren, die damit Freizeit-Tipps in Pandemiezeiten bieten, ein Rezept für „Pferdebraten aus dem Erdbackofen“ zu finden ist. Das geht so: Man nehme ein Kilo Pferdefleisch, grabe ein Loch mit etwa einem halben Meter Durchmesser, etwa 40 Zentimeter tief. Dann nehme man 15 feuerfeste Flusssteine aus Granit oder Basalt, schichte abwechselnd Feuerholz und Steine in die Grube und zünde das Feuer an.

Pferdefleisch in Weinblätter wickeln

Wenn das Feuer ganz niedergebrannt ist, nimmt man mit dem Spaten oder zwei Hölzern einige Steine heraus, wickelt den Braten in große Blätter (Weinblätter, Spinat), legt ihn auf die verbliebenen Steine in der Grube, die anderen heißen Steine obendrauf und dichtet alles mit Grassoden ab. Nach etwa einer Stunde ist der Braten gar, der erfahrene Eiszeitjäger serviert dazu Preiselbeeren und Haselnüsse.

Ganz normal im Regal

Wen’s jetzt im Gedanken an den Verzehr der Artgenossen von Fury, Ostwind oder Black Beauty schüttelt, dem hilft vielleicht in Blick in europäische Nachbarländer: In der Schweiz oder Frankreich liegt Pferdefleisch ganz selbstverständlich in den Supermarktregalen.

Sauerbraten aus Pferdefleisch

Auch hierzulande ist der Pferdefleischverzehr längst nicht bei jedem ein Tabu. Mit einer simplen Internetsuche lassen sich etliche Pferdemetzger finden. Pferdefleisch kam vor nicht allzu langer Zeit noch öfters auf den Tisch. So wurden Spezialitäten wie der Rheinische Sauerbraten einst traditionell aus Pferdefleisch gekocht, gerne auch aus dem Fleisch alter Kutschpferde.

Kutschen gibt’s auch nicht mehr so viele

Doch es muss ja nicht sein. Kutschen fahren auch längst nicht mehr so häufig wie früher – und das Gericht der Eiszeitjäger im Erdbackofen lässt sich auch aus dem Fleisch von Wild oder Rind zubereiten.