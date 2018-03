Veranstaltung Schönes Annafest im Munderkinger Seniorenheim

Munderkingen / Ingeborg Burkhardt

„Wochenend’ und Sonnenschein, mehr braucht man nicht zum Glücklichsein“ spielte am Samstag das Trio „Rangers“ beim Annafest im Seniorenheim St. Anna – und 170 Gäste aus dem Haus, der Stadt und der benachbarten LWV-Eingliederungshilfe summten mit. Die originelle Gruppe „Falikra“ (Fasnets-Liederkranz), die ihren Angaben zufolge inzwischen das Singen aufgegeben hat, servierte Kaffee, Kuchen und Butterhörnle.

Spätestens mit der Gruppe Aqua-Jogging kam bei trübem Wetter draußen der Sonnenschein endgültig ins Haus: Die Frauen tanzten auf beiden Ebenen im Foyer in Schwimmröckchen und zeigten, wie fit sie nach vielen Wassergymnastik­-Stunden am Strand sind. Zur Bewegung auf der Bühne kam die Bewegung in der Runde – denn das Publikum klatschte sofort fröhlich mit.

Der Leiter des Seniorenzentrums, Denis Lamsfuß, hatte zu Beginn des Festes die Gäste begrüßt und ihnen schöne und heitere Stunden gewünscht, bevor die Band zum musikalischen Schützenfest und zum „Tanz in den Morgen“ einlud. Später sorgte die Aqua-Jogging-Gruppe für den nächsten Höhepunkt: Sie rüstete sich mit Rollatoren aus, um mit Theo nach Lodz zu fahren und legte rund um die fahrbaren Gehhilfen einen heißen Boogie aufs Parkett. Das Publikum spendete begeistert Beifall.

Mit Hits aus alten Zeiten holten die Musiker dann alle wieder ab und spielten, bis die Gruppe Falikra schließlich herzhaften Wurstsalat zum Vesper servierte. Für die Gäste war der Nachmittag kostenfrei, denn das Haus bekommt für das Annafest einen Zuschuss aus der Hahl-Stiftung.