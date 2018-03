Präsentation Schnuppernachmittag an der Buck-Schule

Gemeinsam was erleben: Schnuppernachmittag an der Michel-Buck-Schule. © Foto: Kirsch

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

Die Michel-Buck-Schule stellte sich und ihr Konzept am Donnerstag den neuen Schülern und ihren Eltern vor.

Die Rockkids der Michel-Buck-Schule eröffneten den Schnuppernachmittag für die Viertklässler, die im kommenden Schuljahr in die 5. Klasse gehen wollen oder von einer anderen Schule an die Michel-Buck-Schule wechseln. Die Lehrer Ivo Deininger und Petra Germowitz hatten mit den Schülern fetzige Songs eingeübt, zu denen eine Tanzgruppe einen Rock‘n Roll auf das Parkett des Musiksaals legte. Schulleiterin Dagmar Fuhr informierte die Eltern, während die Kinder von den Zehntklässlern durch das Schulhaus geführt wurden. Im Hauswirtschaftsraum mussten die Viertklässler die Namen von Küchengegenständen wie einer Knoblauchpresse oder einem Wellholz bestimmen. Schneebesen und Spätzlepresse waren einigen Kindern unbekannt. Im Computerraum durften die Grundschüler an den PC und im Kunstraum gestalteten sie gemeinsam ein Frühlingsbild mit Wachsmalkreiden. Auch bei den Schulsanitätern schauten die künftigen Fünfer herein. „Jedem Kind die richtige Schule“ war das Motto der Veranstaltung.