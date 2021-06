Eigentlich hätte es ja erst in 14 Jahren soweit sein sollen. 26 953 Einwohnerinnen und Einwohner sollte Ehingen im Jahr 2035 haben. So hatte es das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in einem Modell berechnet. Doch die Stadt hat alle Prognosen Lügen gestraft: Vergangene Woche waren genau ...