Fasnet Schneggga und Wolfsdal-Bära

Lauterach / Christina Kirsch

Eine stattliche Zahl an Neuaufnahmen und neuen Maskenträgern konnte Zunftmeister Daniel Buck bei der Fasnetsausgrabung in Lauterach begrüßen. Die „Wolfsdal-Bära“ und „Schnegga“ versammelten sich zunächst an der Halle, um dann bei Schneetreiben in einen Umzug mit musikalischer Begleitung an die Lauterbrücke zu ziehen. Dort wurden die Neuen mit dem eiskalten Lauterwasser getauft und in die Zunft aufgenommen. Danach wurden Bürgermeister Bernhard Ritzler seines Amtes enthoben und der Narrenbaum an der Halle aufgestellt. Neue Maskenträger der Narrenzunft Lauterach sind die Bären Luisa Lang, Anika Schelkle, Elisa Rupp, Amelie Rupp und Sabrina Schrade. Als neue Mitglieder wurden die Bären Dominik Maier, Linda Schörle, Andrea Falk und Oliver Falk aufgenommen. Die Neuzugänge bei den Schnecken sind Verena Hecht und Michael Gutsch.