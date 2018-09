Soziales Schmiechtalschule Ehingen erhält 1000 Euro

Einweihung und Herbstfest

Termine Am Dienstag, 18. September, wird der Anbau der Schmiechtalschule eingeweiht, in dem künftig die drei Berufsschulklassen unterrichtet werden. Am Sonntag, 23. September, findet das Herbstfest mit einem Tag der offenen Tür statt. Aktuell betreut die Schmiechtalschule, deren Träger der Landkreis ist, 107 Schüler in 16

Klassen. re