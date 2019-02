Fasnet Schmiechtalhalle in Hütten proppevoll

Hütten / Lothar Sobkowiak

Punkt 19.57 Uhr war Start. Da spielte am Freitag die Partyband „Die Maybacher“ aus Ulm zum Auftakt der Schmiechtalfasnet in der Hüttener Schmiechtalhalle auf. Wieder hatten SSV und Albverein eingeladen, wieder war die Halle proppevoll. Unter dem Motto „Hütta Koffer auf“ führte der Albvereinsvorsitzende Rolf Herzog in Vertretung des erkrankten SSV-Chefs Gunter Kiem durch ein abwechslungsreiches Programm. Gleich zu Beginn spielte der traditionelle Koffer der Hüttener eine Rolle in einem Sketch mit sechs Damen. Ihr Ziel, „Mir fahret en Kur ond dand abbes für unser Figur“. Musikalisch unterstützte den Gesang der Möchtegern-Schönheiten vom Albverein Rolf Herzog auf der Gitarre nach dem Lied „Seasons in the sun“. Schon stand am Gleis 5 der Zug nach Bad Sondernach bereit und mitgebrachter Reiseproviant musste in den bereitgestellten Sammelbehälter vor dem Einsteigen entsorgt werden.

Seit 26 Jahren berichten die Putzfrauen Michael Breymaier alias Olga und Thomas Uhl alias Theres über das Ortsgeschehen, wo so manches „domm gloffa“ sei. Etwa bei der Einweihung der Albwassertour in Teuringshofen. Dort meinte der Bürgermeister: „Lasset Euch Zeit beim Wandern, man hätte Fotopunkte ausgewiesen zum Käfer beobachten.“ Und man käme sich vor wie in der Schweiz. Denn wenn man wohin fahren möchte, müsse man über einen Pass drüber, so wie derzeit wegen der großen Baustelle in Schmiechen. Zwischen Justingen und Hütten wurde ein Reh angefahren, doch göttlicher Beistand in Form von Pfarrer Anthony kam vorbei und gab dem Tier mit Hilfe von Jäger Paul Starzmann die letzte Ölung.

Fünf Herren vom Ortschaftsrat als Handwerker verkleidet berichteten musikalisch über das „Geklapper bei der Sitzung“ mit rosa Werkzeugkästen in rhythmischer Choreografie ohne Worte nach dem Song „Rock mi“. Nach einer Tanzeinlage heizte die Kapelle „D’Stoiböck“ aus Schmiechen ein, und sechs Mädels aus dem Ort boten mit einem Aerobic-Tanz ein klangvolles Bild. Ebenso auch die Wanderer der „8 Halodris“, bevor die zwei Barbetriebe für die fast 200 kostümierten Besucher eröffnet wurden.