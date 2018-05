Feier Zeltfeste in Rottenacker

Rottenacker / swp

Von Freitag bis Montag ist jetzt der Musikverein Edelweiß in Rottenacker an der Reihe mit den großen Zeltfesten im Raum Ehingen. Höhepunkt ist der Samstagabend mit drei Brassbands und einer Partyband.

In der Reihe der großen Zeltfeste in der Region ist jetzt Rottenacker dran: Zum 38. Mal lädt der Musikverein Edelweiß zu seinem Frühlingsfest, das am Freitag mit der „Summer-Night“ beginnt. DJ Matra legt auf, es gibt Cocktails und Clubmusik, Einlasss ist um 21 Uhr für Personen ab 16 Jahren mit Partypass (Eintritt 4 Euro).

Der „ Brass-Samsdig“ mit vier Kapellen ist in diesem Jahr das Besondere beim Frühlingsfest in Rottenacker. Mit dabei sind die Ziddataler, sieben junge Musiker, die von traditionell böhmisch-mährischer Blasmusik bis zur Stimmungsmusik alles drauf haben. Die BlechMäns haben schon 2017 im Festzelt in Rottenacker begeistert, und für Blasmusik jenseits aller Klischees stehen die Brass-Buebe aus dem Schwarzwald, neun Jungs, die schon beim SWR-Blechduell gezeigt haben, was sie an Rock, Pop und Charts drauf haben. Den Abschluss macht dann die Partyband Muckasäck. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr, es geht um schmetterndes Blech und pulsierende Beats, heißt es in der Ankündigung: „Wir starten traditionell, tanzen durch Schlager, feiern durch die aktuellen Charts und geben Vollgas bei Rock.“ Der Eintritt am Samstag kostet 9 Euro an der Abendkasse und 7 Euro im Vorverkauf bei der Donau-Iller-Bank und der Sparkasse in Rottenacker, beim Optimarkt und der Metzgerei Diesch in Rottenacker sowie bei der Bäckerei Brunner in Kirchbierlingen. Karten im Vorverkauf gibt es auch online auf der Homepage unter www.mv-rottenacker.de

Am Tag der Blasmusik am Sonntag spielt der Musikverein Dieterskirch zum Frühschoppen (11 Uhr) und am Nachmittag findet bei Kaffee und Kuchen das Jugendkapellentreffen statt. Dabei zeigen die Jungmusiker des MV Edelweiß und die der befreundeten Vereine, was bereits in jungen Jahren gemeinsam auf der Bühne möglich ist. Mit dabei sind diesmal die Jugendkapellen aus Unterstadion und Mundingen sowie die Gemeinschaftsjugendkapelle Allmendingen/Grötzingen. Der Gesamtchor ist für 16 Uhr vorgesehen. Zum Ausklang des Tages spielt ab 18 Uhr der Musikverein Wain.

Kinderfest und Firmentreff

Der Montag als letzter Tag des Frühlingsfestes in Rottenacker gehört zuerst den Kindern. Der Nachmittag mit vielen Spielstationen rund ums Festzelt beginnt um 14 Uhr; es gibt wieder Preise zu gewinnen. Der Firmen-Treff mit dem beliebten Göckele-Essen startet um 16 Uhr; dazu spielen die „Alten Kameraden“ aus Munderkingen. Festausklang ist ab 19 Uhr mit dem Musikverein Kirchbierlingen; die Ziehung der Gewinner bei der Tombola findet gegen 22 Uhr statt.