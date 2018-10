Schlägerei Schlägerei vor Ehinger Kneipe

Ehingen / swp

Bei einer Schlägerei vor einer Kneipe an der Bahnhofstraße sind am frühen Sonntagmorgen zwei junge Männer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fand die Auseinandersetzung gegen 3.40 Uhr vor einer Bar statt. Etwa zehn Personen hätten gegenseitig auf sich eingeschlagen. Ein 20-Jähriger erlitt dabei einen Nasenbeinbruch und blutige Verletzungen im Gesicht. Er kam mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus. Seinem 20-jährigen Kumpel wurde auch ins Gesicht geschlagen. Die beiden alkoholisierten Männern hätten angegeben, von mehreren Personen in und auch vor der Gaststätte mit Fäusten und Füßen attackiert worden zu seien. Wie es in der Mitteilung heißt, hätten viele der Beteiligten beim Eintreffen der Polizisten die Flucht ergriffen. Zwei Täter seien von den Beamten aber noch vor Ort ermittelt worden. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter Telefon (07391) 588-0 zu melden.