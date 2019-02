Debatte Schelklinger Räte sauer über Werbeanlage

Schelklingen / ben

Empört haben die Stadträte in Schelklingen auf Pläne reagiert, an der Ehinger Straße 2 eine beleuchtete Werbeanlage aufzubauen. Dort soll wechselnde Werbung gezeigt werden. „Wir sind hier doch nicht in Klein-Las Vegas“, schimpfte Michael Strobl (Freie Wähler). Allein auf 150 Metern seien drei solcher Anlagen installiert. Dass das Ganze noch in der Nähe des Friedhofs aufgestellt werden solle, gehe gar nicht. Engelbert Heuschmid (SPD) pflichtete dem bei. „Total irre“ seien diese Werbeanlagen. Man müsse auch mal die Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Tafeln stehen, darauf aufmerksam machen, was da angerichtet werde. „Nicht groß diskutieren, gleich ablehnen“, forderte Heinz Zeiher (CDU). Eine solche Anlage in der Nähe der historischen Afra-Kapelle und einer Ampel gehe einfach nicht.

Werner Meixner (CDU) fragte, ob nicht ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden könne, um den „Irrsinn“ zu stoppen. „Sonst bekommen wir immer wieder solche Anträge“, befürchtete Meixner. Ein Einschränkung sei nur mit einer Werbeanlagensatzung möglich, sagte Ordnungsamtsleiterin Jana Hummler. Die müsse aber für das gesamte Stadtgebiet erlassen werden. Man habe schon einmal über eine solche Satzung debattiert, sich aber dann dagegen entschieden. Meixner regte an, die Kosten für eine solche Satzung zu ermitteln. Einstimmig lehnten die Räte im Technik- und Umweltausschuss dann die geplante Anlage ab.

Zustimmung fand der Antrag, einen Bauernhof an der Justinger Kirchstraße umzubauen. Gut, wenn der Ortskern belebt werde, das Gebäude stehe leer. Das fanden Bürgermeister Ulrich Ruckh, Gerhard Gaus und Bruno Baumeister (beide CDU). Der Bauherr soll aber auf vorhandene Einschränkungen für das einst als Werkstatt genutzte Gebäude, etwa beim Lärm, aufmerksam gemacht werden.