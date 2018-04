Aktion Schelklingen: Bürger sammeln 3,5 Tonnen Müll

Schelklingen / Lothar Sobkowiak

Müll und Unrat haben sich im Laufe des Jahres wieder in der Stadt Schelklingen und Umgebung angesammelt. Die Stadtverwaltung bat die Bevölkerung, Vereine und Schulen nun jüngst um Mithilfe, dabei haben die freiwilligen Helfer insgesamt 3,5 Tonnen Müll eingesammelt.

Mit vom Bauhof gestellten Müllsäcken und Handschuhen machten sich die Helfer auf den Weg zum Frühjahrsputz. Nicht nur in der Innenstadt, auch um Urspring und in umliegenden Bezirken wurde jeglicher Unrat und Flaschen gesammelt. Auch Bürgermeister Ulrich Ruckh half tatkräftig mit, vor allem an und in der Ach, die mutwillig weggeworfenen Flaschen und Dosen zu beseitigen. Viele Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Flüchtlinge beteiligten sich ebenfalls an der Aufräumaktion und verbrachten etwa drei Stunden im Freien.

Sie hatten sich nach der Aktion ihren Leberkäswecken, Brezeln und Getränke – von Stadtbaumeister Markus Schmid bereitgestellt – damit redlich verdient.