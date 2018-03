Kunst Schelklingen Theaterverein

Schelklingen / LOTHAR SOBKOWIAK

In der Hauptversammlung des Schelklinger Theatervereins am Freitag in der Landgaststube Austermann in Schmiechen kam auch das Herbststück des Vereins zur Sprache. Es meldeten sich spontan wieder Laienschauspieler aus dem Kreis der Anwesenden für eine Rolle.

Weitere Akteure gesucht

Ulrike Bachner, die Vorsitzende des Theatervereins, wies darauf hin, dass sich noch weitere Mitwirkende für das Stück melden könnten, jeder sei willkommen. Mit einer größeren Auswahl an Spielern liege die Bandbreite, ein „Stückle“ auswählen zu können, im höheren Bereich.

Schriftführerin Karin Kempf erwähnte in ihrem Bericht ein erfolgreiches Jahr 2017. Sie berichtete von sechs Ausschusssitzungen, über den Ausflug nach Tübingen zum Stocherkahnfahren und über das Probenwochenende in Seißen. Eine Bereicherung für den Theaterverein seien die Helfer vom Migrationskreis gewesen, die sich tatkräftig am Aufbau und Abbau der Zuschauertribüne beteiligten, sagte Karin Kempf. Die für Januar geplante Wanderung über das Längental zur Einkehr bei Familie Bachner in Hausen musste wegen starken Schneefalls ausfallen.

Ausgaben gedeckt

Kassiererin Elisabeth Gassmann berichtete von einem soliden Kassenbestand, bei dem die Ausgaben mit den Einnahmen gut gedeckt werden konnten.

Im zweijährigen Turnus wurden unter der Führung von Klaus Heimberger die Ausschussmitglieder Sabine Witt, Helmut Kannemann und Sabine Heimberger einstimmig gewählt. Timo Kempf hatte sich nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ebenfalls einstimmig wurde neu Raphael Witt als Beisitzer gewählt, ebenso einstimmig die Kassenprüfer Anne Kempf, Rudi Kopf und Heiner Munding.

Die Vorsitzende bedankte sich bei Heimberger für dessen Einsatz beim Tribünenaufbau. Ebenso bei Helmut Kannemann als Mann für alle Fälle bei der Technik und bei den Laiendarstellern für ihr Engagement.

Schelklingens stellvertretender Bürgermeister Reiner Blumentritt nannte den Verein eine Bereicherung. Vor allem sei es dem Verein gelungen die Jugend mit in die Schauspielerei einzubinden.