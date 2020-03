Der Lärm von Autos und Lastwagen, Auspuffgase, der Duft des Diesels – vertraute Geräusche und Gerüche für Hansjörg Rau. „Die Arbeit, die habe ich immer gemocht.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat Rau die Tankstelle an der viel befahrenen Bundesstraße in Schelklingen betrieben. Am...