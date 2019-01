Nahverkehr Scharfe Kritik am Zustand der Donautalbahn

Ehingen/Ulm / swp

Landesverkehrsminister Winfried Hermann antwortet auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Rivoir zur Donautalbahn.

Mit scharfer Kritik am Zustand der Deutschen Bahn antwortet Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf eine Anfrage des Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir zur Qualität des Bahnverkehrs auf der Donautalbahn. Rivoir hat Ende November eine Kleine Anfrage gestellt, weil er wissen will, wie sich die Pünktlichkeit der Züge auf der Bahnstrecke von Sigmaringen/Munderkingen über Ehingen nach Ulm entwickelt hat und wie es um die immer wieder beklagten Zugausfälle bestellt ist. Nun hat das Ministerium geantwortet, wie Rivoir am Dienstag mitgeteilt hat, mit klaren Worten: „Der desolate Zustand des Unternehmens Deutsche Bahn hat natürlich seine Auswirkungen auf die Qualität im Nahverkehr“, schreibt Hermann.

Punktlicht werde langsam besser

Aus der Antwort des Ministers geht hervor, dass die Pünktlichkeit der Regional-Expresszüge auf der Donautalbahn langsam wieder besser werde. Noch im August waren mehr als die Hälfte der Züge mit mehr als sechs Minuten Verspätung in Ulm eingetroffen, was bei Reisenden aus dem Raum Ehingen für massive Beschwerden gesorgt hatte, weil die wichtigen Übergänge auf den ICE in Ulm nicht mehr gewährleistet waren. „Die Langsamfahrstrecken sind seit Ende Oktober wieder beseitigt, so dass der Wert im November wieder deutlich besser ist“, heißt es in der Antwort des Ministers. Da waren mit 75,6 Prozent drei von vier in Ulm ankommenden RE pünktlich oder höchstens sechs Minuten verspätet. Aus der Tabelle geht aber auch hervor, dass Verspätungen auch bei den Regionalbahnen zwischen Munderkingen und Ulm ein Thema sind: So liegt die Pünktlichkeitsquote der Züge am Messpunkt Ehingen in der Regel bei 92 bis 94 Prozent, ging aber zwischen August und Oktober 2018 auf bis zu 84 Prozent zurück.

Personal und Fahrzeuge fehlen

Von Januar bis November 2018 sind auf der Donautalbahn 164 Regionalbahnen und 173 RE-Züge komplett ausgefallen, das sind 1,7 und 1,4 Prozent aller Verbindungen. Als Ursachen genannt werden in vielen Fällen fehlendes Personal sowie fehlende oder defekte Fahrzeuge. Hermann kritisiert, dass die Bahn – anders als vertraglich vereinbart – sehr häufig und in großem Umfang ältere Triebwagen einsetzt und kündigt an, dass sich das Verkehrsministerium an den Bund als Eigentümer der Deutschen Bahn wenden werde, um wirksame Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung zu verlangen.

Das könnte dich auch interessieren: