Die Bilder von Isabel Fuchs sind Liebesbotschaften an ihre Heimat Hütten. In der Natur des Biosphärengebiets findet sie Inspiration für ihre Kunst.

Schafe und die Schwäbische Alb gehören unweigerlich zusammen. Die Tiere prägen das Landschaftsbild, pflegen die Natur und liefern Fleisch und Wolle. „Es sind ganz wunderbare Tiere mit einer freundlichen und positiven Ausstrahlung. Wenn sie in den Wacholderheiden unterwegs sind, gehen sie wie Meereswellen in die Landschaft über“, findet Isabel Fuchs. Der Künstlerin aus Hütten haben es Schafe in besonderem Maße angetan. Erst malt sie sie entweder in Aquarell oder Acryl auf Leinwand, dann fügt sie Strickereien hinzu.

Malen und Stricken gehen in ihrer Kunst eine Synthese ein. Nicht als Form der Neuerschaffung, sondern als eine Fokussierung auf die bestehende Schönheit und das Wesentliche in der Landschaft. Isabel Fuchs verwandelt das Gesehene in eine „streichelbare Natur“, sie gibt den Schafen symbolisch ihre Wolle zurück und verleiht ihnen dadurch die verdiente Würdigung. Denn seit Jahrhunderten sind sie nützlich für den Menschen, sie als „dumme Schafe“ abzuwerten haben sie nicht verdient, sagt die Künstlerin.

Respekt vor der Natur

Für Isabel Fuchs ist ihre Kunst mit den bestrickten Schafen ein Zeichen von Respekt: „Wir alle müssen die Natur wiederfinden, sie respektieren und bewahren.“ Deshalb guckt sie ganz genau hin und hält schließlich natürliche Details in ihren Bildern fest. Dadurch fordert sie den Betrachter auf, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und deren Schönheit ganz bewusst wahrzunehmen.

Seit 2001 wohnt die Künstlerin und Kunstpädagogin am Blaubeurer Seminar in Hütten, vor acht Jahren hat sie Schafe zur Kunst gemacht. Doch schon lange vorher fanden sich Strickarbeiten in ihren Bildern: „Bereits als Studentin an der Stuttgarter Kunstakademie habe ich 1988 die Verbindung von Malen und Stricken für mich entdeckt. Diese Technik ist eine Mischung von visuellen und haptischen Erlebnissen“, schildert sie. Was sie in Naturfarben strickt und entweder als ein ganzes Stück oder in Form von Patchwork nach und nach auf die zuvor bemalte Leinwand näht, verleiht ihren Bildern einen eindrucksvollen 3-D-Effekt. Umringt von Schafen mit kuscheligem Leib schenken die gestrickten Blätter der gemalten Silberdistel eine erhabene Präsenz, Moose und Steine treten farbenprächtig hervor und geben der Alblandschaft eine ruhige Lebendigkeit.

20 Fäden auf einer Nadel

Ob Naturwolle, die sie selber spinnt, oder synthetische Fasern, die zum Teil in 20 verschiedenen Fäden auf einer Stricknadel verarbeitet werden: „In der Mischung erhalte ich unterschiedliche Strukturen, die aus der Nähe betrachtet durcheinander und sinnlos aussehen, aber mit etwas Distanz eine wunderbare optische Wirkung erzeugen.“

Besonders deutlich wird dies im Eingangsbereich des Biosphären­-Infozentrums in Hütten, der durch den Fries der Hüttener Künstlerin zum Rund-um-Blick über die Schönheit der Alb-Landschaft einlädt und den ehemaligen Münsinger Truppenübungsplatz nachstellt. „Dadurch sind die Leute auf mich und meine Kunst aufmerksam geworden. Ich bin wirklich glücklich, wie alles im Biosphärengebiet zusammengeht“, sagt sie und findet, dass sie selbst da „ganz genau reinpasst“. Sie feiere die Natur in ihrer Kunst durch unterschiedliche Erscheinungsformen und lade zum Mitfeiern ein. Sie werde ebenso wie viele andere Leute durch das Biosphärengebiet dazu animiert, ganz genau hinzusehen und auf die Natur zu achten. „Für mich ist es wirklich ein Glücksfall, hier wohnen und künstlerisch tätig sein zu können.“

