Theater Lustspiel in Ingstetten: Schäferstündchen auf dem Bauernhof

Ingstetten / JOACHIM SCHULTHEISS

Das Theater Ingstetten zeigt mit erkennbar viel Spielfreude das perfekt einstudierte Lustspiel „Schäferstündchen“.

Bauer Sebastian (Gunter Kiem) hält seinen Sohn Sebastian jun. (Martin Baumann) finanziell an der kurzen Leine. Schließlich ist ja der Mähdrescher noch nicht abbezahlt, begründet der Witwer seine Knauserigkeit. In seiner finanziellen Not beschließt der Jungbauer, mittels einer Zeitungsannonce Übernachtungsgäste auf den Hof zu locken. Denn irgendwie muss er ja seine nächtlichen Ausflüge in die Diskotheken der nahen Stadt finanzieren.

Dass der Jungbauer dabei Umgang mit den bei Vater Sebastian und dessen Freunden Egon (Lothar Schmuker) und Kurt (Magnus Frankenhauser) verpönten, „Stadtfräcken“ hat und „Fischköpfe“ und ähnliches „Geziefer“ in ihr idyllisches Tal locken will, passt den Dreien absolut nicht. Unterstützung bekommt Sebastian jun. vom Knecht Sepp (Kurt Lendler) und von Josefa (Petra Lang), der Hauserin auf dem Bauernhof. Die ersten zahlenden Gäste reisen dann auch prompt an.

Der Senior entbrennt in Liebe

Zwei Herren mittleren Alters, Peter Käfer (Michael Eck) und Karl Schädling (Jens Keppler), wollen sich in der ländlichen Abgeschiedenheit einige Schäferstündchen mit ihren Freundinnen gönnen.

Dass es sich dabei mit Karoline Schädling (Jennifer Holzschuh) und Petra Käfer (Bianca Gaus) jeweils um die Ehefrau des anderen handelt, davon weiß keiner der Beteiligten etwas, und dies sorgt für amüsante Verwicklungen. Als auch noch Lissy Käfer, die Freundin von Sebastian jun., auf dem Hof eintrifft und sich gegenüber Sebastian sen. als landwirtschaftliche Praktikantin ausgibt, entbrennt der Senior in Liebe zu ihr und möchte sie vom Fleck weg heiraten.

Wie der Senior von seinen amourösen Höhenflügen wieder auf den Boden zurückgeholt wird, und wie der Jungbauer letztendlich zu seinem Recht bei seiner Freundin Lissy kommt, das sorgte bei den Premieren-Zuschauern in der Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten für Lacher am laufenden Band und für großes Vergnügen. Regisseur Ludwig Nüssle aus Suppingen hatte den Dreiakter „Schäferstündchen“ von Bernd Gombold perfekt einstudiert. Seine Laienspieltruppe agierte erneut fast professionell und hatte selber erkennbar viel Spaß an der Aufführung des Stücks.

Das kleine Vorspiel „Die heutige Jugend“ hat Nüssle selber geschrieben. Aufgeführt wurde es von Angelika Boßner als Oma und Mariele Kiem als Enkelin Lisa. Die Premiere fand am zweiten Weihnachtstag vor nicht ganz ausverkaufter Halle statt.

Info Bis 19. Januar besteht noch Gelegenheit, das Stück zu sehen. Für einige Termine sind noch Karten zu bekommen. Reservierungen unter Telefon (07384) 6452, per E-Mail an reservierung@theater-ingstetten.de oder im Internet: www.theater-ingstetten.de