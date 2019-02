Kunst Schach dem Schwarz-Weiß

Berg / CHRISTINA KIRSCH

Anfang 2008 beschlossen Heidi und Walter Moll bildende Kunst nach Berg zu bringen. Das alte Kellergewölbe unter dem Wohnhaus in der Graf-Konrad-Straße wurde ein Jahr lang zu Galerieräumen umgebaut. Seitdem finden in Berg vier bis fünf Ausstellungen und fünf bis sieben Konzerte im Jahr statt. Ein treues Publikum füllte auch bei der Ausstellung mit dem Titel „weißschwarzweiß“ die Ausstellungsräume. Diesmal präsentieren Heidi Degenhardt, Monika Mörsch und die Galeristin selbst ihre Malerei und Porzellanarbeiten.

Mit kühnem Pinselstrich

Heidi Degenhardt aus Hayingen zeigt Landschaftszeichnungen und Bäume auf hauchdünnen Porzellanzylindern. Von innen mit LED-Licht beleuchtet, wirken die Objekte fragil und strahlen ein opakes Licht aus. Mit kühnem Pinselstrich, ausgeführt mit einem breiten Japanpinsel, bekommen die Porzellangefäße einen verwegenen Charakter. Andere Kunstwerke von Heidi Degenhardt sind auf Holz gemalt, collagiert und am Ende mit Wachs überzogen, was ihnen eine eigentümliche Tiefe gibt.

Monika Mörsch befasst sich mit Keramik als Ausgleich zu ihrem Beruf als Teamleiterin in einem Pharmakonzern. Dabei legt sie bei ihrem kreativen Tun durchaus Geduld an den Tag und formt unzählige, winzige Blüten, mit denen sie Dosen oder Vasen aus Ton dekoriert. Als passionierte Natur- und Pflanzenliebhaberin findet sie ihre Inspiration in Samenkapseln oder Blütenformen. Im Kunstkeller sieht man verspielte Dosen mit Füßen, die kleine Schühchen tragen und in deren Henkel man Gesichter erkennt. Monika Mörsch kann aber auch ganz reduziert auf Form und Silhouette arbeiten.

Heidi Moll zeigt Tuschezeichnungen auf schwarzer und weißer Leinwand, Landschaften und ihre Porträts. In Urlauben bemalt sie Steine mit Schachbrettmustern und Gesichtern. Die Steine verschenkt sie dann, „weil ich die ja nicht heim schleppen will“, schmunzelt sie. In der Ausstellung sieht man gemalte Bilder von bemalten Steinen und Schneckenhäusern.

Info Die Ausstellung ist bis 17. Februar zu sehen, samstags und sonntags 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.